KOMENTÁŘ: Milion důvodů pro zavedení teritoriality exekutorů

PRAHA Na demonstraci naší země konané v úterý 4.6.2019 a na pokračování v 313 městech a obcích se opět projevily obavy demonstrantů o nezávislost české justice. Součástí justice jsou i soudní exekutoři. Dosud bylo Hnutí ANO proti tzv. teritorialitě soudních exekutorů.

Volný výběr exekutora může být vnímán jako tehdejší tzv. konkurzní mafie, kterou se podařilo rozbít až současným nahodilým výběrem insolvenčního správce a tedy posílením jejich nezávislosti. Lze parafrázovat, že existuje milion důvodů pro zavedení teritoriality exekutorů.



Premiér Babiš si uvědomuje závažnost problematiky soudních exekutorů. Na svém facebookovém účtu zveřejnil dne 9.6., že „každý exekutor bude moct působit pouze ve svém regionu, a ne že se bude předhánět s ostatními exekutory a snažit se na sebe nabalit co nejvíc ‚kšeftů‘. Tím odstraníme i nebezpečí korupce, kdy se mezi sebou podmazávají exekutoři a právní kanceláře. A člověk, který do exekuce spadl, konečně přestane honit exekutora po celé republice v zoufalé snaze ukončit šílený kolotoč penále, na kterém doteď exekutoři rádi vydělávají.“

Poslanec Patrik Nacher (ANO) informoval na svém twiterovém účtu dne 4.6.2019, tedy v den konání demonstrace za nezávislost justice, že se premiér Babiš sešel se zástupci exekutorů – Platformou pro teritorialitu, kde se řešila problematika exekucí s cílem posílit nezávislosti soudního exekutora. Zejména pak princip jeden dlužník = jeden exekutor a debatovalo se o teritorialitě exekutorů. Cílem dle Nachera je, aby exekutoři vymáhali dluhy efektivně, ale s přiměřenými náklady a formou, ale exekutor nesmí být závislý na žádné straně řízení.

Jedním ze základních prvků právního státu by měl být i zcela nezávislý a nestranný soudní exekutor. Pokud Hnutí Ano na podzimní schůzi PSP zruší současné konkurenční prostřední mezi exekutory zavedením teritoriality, nejenomže posílí princip nestrannosti a nezávislosti soudního exekutora, ale může tímto aktem odpovědět demonstrantům, že mu nejsou cizí většinové zájmy společnosti a hodnoty nezávislé justice.

To, že veřejnost zásadní změnu a nezávislost požaduje, vyplývá i z výzkumu veřejného mínění zpracovaný agenturou NMS market research pro Pirátskou stranu. Důvodem prezentace bylo mimo jiné předložení novely Exekučního řádu upravující právě tzv. teritorialitu soudních exekutorů. Výzkum se snaží odpovědět na základní otázku, zda se občané vyznají v exekučním řádu a co by se podle nich mělo změnit. Takto rozsáhlý výzkum je v ČR unikátní.

Martin Štika

Více než 79 procent respondentů požaduje změnu v současném modelu exekucí. Výzkum prokázal, že občané se v systému nevyznají. Je bohužel skutečností, že exekuční prostředí je vnímáno jako systém nepřátelský a negativní. Z odborného hlediska je výklad exekučního práva stále složitější a nejednoznačný a to zejména pro 45 novelizací. Občané požadují jednoduché a srozumitelné exekuční právo. Exekuce se nejvíce týkají lidí ve věku 35–44 let, kteří mají základní vzdělání nebo střední vzdělání bez maturity, a proto by kromě jednoduchosti, požadovali také určitou neměnnost exekučního procesu. Neustálé změny nejsou hodnoceny pozitivně.



Systém výběru exekutora, který provádí exekuci, považuje za špatný 60 % Čechů, 69 % dokonce zastává stanovisko, že by měl exekutora vybírat stát podle trvalého bydliště dlužníka. Současný systém exekucí funguje na principu „exekučního trhu“ a možnosti volného výběru soudního exekutora věřitelem. Otevřený exekuční trh generuje velké množství negativních dopadů, mezi kterými převažuje fakt, že jen několik málo soudních exekutorů provádí téměř všechny exekuce. I to vysvětluje skutečnost, že 76 % občanů se domnívá, že exekutor v exekučním řízení zastupuje věřitele. Pokud by stát vybíral exekutora na základě trvalého pobytu, což je systém krajské místní příslušnosti, znamenalo by to úplné zrušení tržního prostředí a vytěsnění obchodních vazeb v oblasti exekucí. Tržní mechanismy postupně zvyšují agresivitu vymáhání, protože cílem oprávněného je vymoci co nejdříve, a to bez ohledu na sociální dopady na povinného. Zrušením trhu by byl posílen princip nestrannosti a nezávislosti soudního exekutora.

Pirátská strana téměř před rokem Poslanecké sněmovně předložila novelu exekučního řádu, která zavádí princip jeden dlužník rovná se jeden exekutor v místě bydliště – systém krajské místní příslušnosti (sněmovní tisk č. 295). Dne 28. května 2019 bylo v rámci rozpravy prvního čtení tohoto tisku na návrh poslance Feriho (Top 09) hlasování přerušeno do té doby, než ministerstvo předloží svůj vlastní návrh s tím, aby rozprava o obou návrzích byla sloučena. Návrh byl dle sdělení paní ministryně Benešové předložen v pondělí 3. června do vlády.

Autor působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce. V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.