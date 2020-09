KOMENTÁŘ: Novela exekučního řádu působí jako výsměch poctivému věřiteli

PRAHA Poslanecká sněmovna nyní ve druhém čtení projednává vládní návrh zákona, jímž má být novelizován občanský soudní řád a exekuční řád. Rozsahem jde o historicky největší novelizaci za celou existenci exekučního řádu. Spolu se třemi desítkami pozměňovacích návrhů novela přináší stovky změnových bodů a zasahuje do všech fází exekučního procesu.

Jako advokát často zastupuji klienty v pozici věřitele a trend omezování výkonu rozhodnutí a exekucí vnímám již řadu let. Tentokrát jsem nabyl důvodnou obavu, že pokud norma projde, můžeme si o reálné vymahatelnosti práva nechat opravdu už jen zdát. Omezeno totiž bude téměř vše, ať už jde o způsob výběru exekutora, možnost jeho změny v průběhu řízení nebo omezení jednotlivých způsobů výkonů rozhodnutí. Zavedeny mají být povinné zálohy na náklady exekuce, dále pak povinné zastavování exekucí či chráněný účet.



Pokud jde o výběr exekutora, může dojít k zavedení pravidla jeden dlužník – jeden exekutor, kdy by volba věřitele byla zachována jen tam, kde dlužník zatím žádnou exekuci nemá. Již v úvodní fázi exekuce nastává značné prodlení při vyřizování agendy určení exekutora, výběru poplatku za zahájení exekuce, předávání spisů, následně výběru zálohy na náklady exekuce. Po celou tu dobu není dlužník omezen v nakládání s majetkem a může a bude se ho zbavovat. Pokud k postižení majetku dlužníka dojde v řádu měsíců, může být již pozdě.

Do hry vstupují i pravidla místní příslušnosti exekutora. Co na tom, že trvalý pobyt dnes nemá pro určení místní příslušnosti reálnou vypovídací hodnotu, neboť významná část dlužníků na trvalém pobytu nebydlí, dokonce se s fiktivními trvalými pobyty kšeftuje. Dlužník má možnost pronajmout si za poplatek virtuální adresu s cílem vyhnout se dohledání exekutorem. Tuto možnost dnes využívají desítky tisíc firem a ani u fyzických osob nejde o nevýznamný problém. Pirátský návrh na zavedení místní příslušnosti pošlapává dokonce i odvěkou zásadu stálosti místní příslušnosti soudu v průběhu řízení. Tím se dává dlužníkovi do rukou mocná zbraň nejen namítat nezákonné určení exekutora soudem, ale i měnit trvalý pobyt v průběhu řízení, čímž bude docházet k přehazování případů od exekutora k exekutorovi.

Zavedení povinných záloh na náklady exekuce tvrdě dopadne zejména na autodopravce, u nichž každý pohyb trhu významně ovlivňuje nejen poptávku po jejich službách, ale především platební morálku jejich odběratelů. Většina pohledávek jsou drobné položky v řádu několika tisíc korun, avšak často ve značném objemu a podle velikosti přepravce může jít o jednotky, ale i desítky či stovky kusů měsíčně. Zde by zavedení povinné zálohy ve výši 2 750 Kč na každou exekuci znamenalo totéž co zákaz vymáhání. Věřitel by to prostě ekonomicky neunesl. Vědomí, že věřitel si nemůže vymáhání dovolit, bude k neplacení svádět i dosud platící odběratele.´

Novinka: Chráněný účet

Ale ani věřitel, který si může zaplacení zálohy dovolit, nebude mít vyhráno. Kromě ustavičných změn místní příslušnosti exekutora i soudu a předávání spisu jako horkého bramboru je totiž otázkou, zda exekutor bude mít vůbec prostor pohledávku věřitele efektivně vymáhat.

V případě exekuce přikázáním pohledávky z účtu se zavádí chráněný účet. Bude-li přijata předloha poslanců Patrika Nachera s Kateřinou Valachovou, exekutor se doslova utopí v administrativě a rozhodování ve věci vedení chráněného účtu.

K tomu se přidává zvýšení nezabavitelné částky na účtu manžela až na trojnásobek životního minima jednotlivce, vyloučení prostředků došlých na manželův účet po doručení exekučního příkazu a zákaz opětovného postihu účtu manžela v tomtéž řízení. Postihu tak bude podléhat jen aktuální zůstatek na účtu. Výsledkem bude účelové odklánění prostředků povinného na chráněný účet jeho manžela.



Soud bude mít nově možnost rozhodnout současně s odkladem exekuce o zrušení zákazu nakládat s prostředky na účtu a zrušení zákazu výběru pohledávky. Že si v průběhu odkladu dlužník postižené prostředky vybere a výkon rozhodnutí tím napříště zmaří, je nasnadě. A to jsme na začátku u nejčastějších a dosud nejjednodušších způsobů výkonu rozhodnutí.

Invazivní způsoby exekuce

Srážky ze mzdy byly za poslední rok upraveny hned čtyřikrát. U osob s vyššími příjmy se od června 2019 do července 2020 výše měsíční srážky ze mzdy propadla o více než polovinu. Naopak u nízkopříjmových není výjimkou, že srážky ze mzdy nejsou nově možné vůbec, propad srážek tak činí 100 % a srážka nově není možná. Není divu, že délka exekuce se prodlouží a že tam, kde srážky nebudou možné, budou muset exekutoři hledat jiné invazivnější způsoby exekuce.

Při prodeji nemovitých věcí se hranice částky pro prodej obydlí již na jaře v souvislosti s přijetím lex Covid zvýšila z dosavadních 30 tisíc korun na 100 tisíc korun. I zde se řadě dlužníků vytvořil prostor pro obstrukci řízením. Již v minulosti exekuční soudy i soudní exekutoři čelili obstrukcím v podobě návrhů na odklad a zastavení exekuce prodejem nemovitých věcí pro nepřiměřenost, kdy dlužník s deseti malými exekucemi cíleně brojil odděleně proti každé z nich a soud musel tutéž otázku přiměřenosti exekuce projednávat odděleně v každé z nich, přestože v souhrnu podmínky prodeje nemovitosti pro vysoký dluh splněny jsou. Nově se hranice posunuje, okruh dotčených řízení se rozšiřuje. Mnohde bude velmi obtížné po částečném vymožení pohledávky vymáhat doplatky exekucí v částkách pod 100 tisíc korun.

Výkon vůči osobě

Po všech výše vyjmenovaných omezeních při exekuci účtu, pohledávky, mzdy a nemovitosti, které se staly obsolentními, by si občan mohl myslet, že na řadě je výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, který bude realizován jako poslední možnost vymožení pohledávky. Není tomu tak, neboť i ten se stane nedostupným.

Při výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí dochází k zásadnímu zvratu v přístupu k tomu, co se postihuje. Až dosud platilo, že výkon směřuje proti majetku a může být proveden všude tam, kde má povinný své věci. Souběh řízení byl až dosud možný a v praxi běžný, neboť výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí mohl často i na jiných adresách a jinému movitému majetku provést soud ve výkonu rozhodnutí, soudní exekutor i správce daně. Nově má fakticky jít o výkon vůči osobě, nikoli majetku.

Nastavuje se zákaz exekuce prodejem movitých věcí vůči vybraným osobám a zákaz souběžného nařízení více exekucí prodejem movitých věcí vůči téže osobě. Autor pozměňovacího návrhu ale patrně opomenul skutečnost, že soud ve výkonu rozhodnutí ani správce daně nemají přístup do centrální evidence exekucí a jejich řízení v ní ani nejsou zapsána. Zástavní věřitel nebo věřitel, který uplatnil zadržovací právo, prakticky nebude mít možnost dosáhnout nařízení a zpeněžení zajištěných movitých věcí v případě, že dlužník už má exekuci.



Avšak ani tam, kde zahájení výkonu rozhodnutí možné bude, nebude mít exekuční orgán na růžích ustláno. Dlužník totiž bude mít možnost vyplatit se z exekuce prodejem movitých věcí splátkou ve výši pouhých 1 500 Kč měsíčně a bude mít pokoj.

Doslova výsměchem spravedlnosti pak je, že po letech exekuce, v níž exekutor s ohledem na obstrukce dlužníka a všechna výše uvedená omezení nemůže pohledávku vymoci, věřitel buď zaplatí další zálohu, nebo bude exekuce zastavena. Přitom zcela absentují výjimky, které by stanovily, že obstrukce dlužníka nebo doba přerušení exekuce při souběhu více řízení, se do běhu lhůty pro zastavení exekuce nezapočítávají. Novela jako celek působí jako výsměch poctivému věřiteli.

Autor je advokát s generální praxí v Uherském Hradišti.