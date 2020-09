KOMENTÁŘ: Nový stavební zákon pomůže těm, kteří prosazují projekty v rozporu s ochranou přírody

PRAHA Reakce na komentář Františka Korbela „Stavební právo chtělo reformu.”

Je sice hezké, že „Autor je partner advokátní kanceláře Havel & Partners a člen Legislativní rady vlády. Mezi lety 2007 až 2013 byl náměstkem tří ministrů spravedlnosti.“, ale je škoda, že nezazní i to, že on sám a potažmo i firma Havel & Partners pracuje pro velké developerské firmy, přičemž se jedná i o společnosti zabývající se developmentem v tom nejsprostějším českém pojetí: např. firmy ze skupiny Domo Development, které pan Korbel zastupuje, developují mj. tzv. komerční zónu Čestlice jih, což jinými slovy v reálu znamená, že hlava nehlava tlačí výstavbu na orné půdě v prvních dvou třídách ochrany, v ochranném pásmu statku světového dědictví UNESCO, za přítomnosti zvláště chráněných druhů, a to vše v blízkosti obytných čtvrtí Průhonic, kde jsou už tak překročeny hlukové a imisní limity.

Jedná se o stejnou komerční zónu, jejiž další „development“ zablokovaly soudy (krajský, NSS i ÚS) s tím, že zákon o ochraně ZPF platí, ať se to developerovi líbí nebo ne (viz např. zde). Při elementární úctě k zákonu by se zde nemohlo nikdy nic postavit.



Jinými slovy, autor nového stavebního zákona pracuje pro firmu, která naprosto spadá do definice jedné z příčin protahování povolovacích řízení: „Stavebníci i stavební úřady leckdy natvrdo protlačují kontroverzní stavby bez poctivě připravené projektové dokumentace i bez vůle ke kompromisu …“, jak je to popsáno v rozhovoru s Petrem Svobodou. Já se naopak domnívám, že polovinou úspěchu k urychlení staveb by bylo, pokud by státní správa vyslala signál, že zákony platí a že nemá cenu zkoušet prosadit nelegální projekty, byť s podporou „elitních“ advokátů. Představa, že dojde k posílení pravomocí stavebních úřadů, které jsou mnohdy přesvědčeny, že jsou z titulu svého názvu povinny umožnit výstavbu za všech okolností již dnes, je z mého pohledu pekelná.

Na základě toho, co jsem viděl a četl na vlasní oči, naprosto nepochybuji, že cílem nového stavebního zákona, na kterém se podílel autor komentáře, není o mnoho více, než odstranit překážky právě těm firmám, které prosazují projekty kolidující s ochranou přírody a krajiny, památek a životního prostředí obecně. Je otázkou, zda zrychlení výstavby objektivně nezákonných záměrů, je opravdu tím cílem, který by měla česká společnost sledovat.

Autor je členem Spolku Krajina pro život, Průhonice.