KOMENTÁŘ: Občany nezajímá teritorialita exekutorů. Dlužníkům by až na výjimky nepomáhali

PRAHA Je téměř až absurdní, že diskuse k exekuční problematice, která se vede v českých médiích, prakticky vůbec neodpovídá tomu, co v této oblasti trápí anebo aspoň zajímá české občany. Z médií bychom mohli nabýt pocitu, že snad úplně každý žije tím, jak se vyřeší otázka přidělování exekucí exekutorům a zda se v budoucnu zavede nějaký jiný model, než je ten stávající, například některá z forem teritoriality. Reálný život je však někde jinde.

Jak ukázal poslední průzkum agentury STEM/MARK, který zadala Česká asociace věřitelů, Češi smýšlejí výrazně jinak, než si myslí novináři a patrně i mnozí politici. Obecně problematika exekucí naše občany až tak nezajímá a rozhodně nejsou připraveni nijak výrazně pomáhat lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti. Na otázku, do čeho by měl stát prioritě investovat, odpovídali respondenti tak, že pomoc lidem v dluhové pasti zařadili až na předposlední místo. Mnohem větší prioritu dávají lidé podpoře rodin s dětmi, zdravotnictví, ekologickým opatřením, zvýšení kvality vzdělávání, opravám silnic a dalším tématům.



Z průzkumu vyplývá ještě mnoho zajímavých skutečností. Občané například nechtějí, aby stát podporoval dlužníky s výjimkou těch, kteří se dostali do problémů kvůli nemoci či ztrátě zaměstnání. Občané jsou přesvědčeni, že dluhy se mají platit, ne odpouštět. Co se týče exekucí samotných, tak největší problémy jsou spatřovány ve vysokých nákladech spojených s vymáháním a ve zdlouhavosti vymáhání. Z průzkumu rovněž vyplývá, že většina dotázaných si myslí, že věřitel by měl mít právo vybrat si exekutora. A tím se tedy dostáváme zpět k teritorialitě, u níž jsem se zařekl, že o ní už nebudu nikdy psát, ale pro tentokrát ještě udělám jednu výjimku.

Řekněme si otevřeně, že exekutorská teritorialita v podobě, kterou prosazuje Exekutorská komora, tedy krajská teritorialita s rovnoměrným nápadem, není nic jiného, než nástroj přerozdělení exekučního trhu. Klíčovým cílem tohoto řešení je zajistit všem exekutorům stejné množství práce a zejména peníze od věřitelů. Je třeba konstatovat, že věřitelé za současného stavu, kdy mají právo si exekutora vybrat, finance do systému nevnášejí. Exekutor sice může požadovat po věřiteli zálohu na provedení exekuce, avšak nečiní tak, neboť v takovém případě by si věřitel vybral jiného exekutora. Jde o určitý nedostatek systému, který snad může teoreticky vést u institucionálních věřitelů k nadužívání exekucí, avšak je to stále nedostatek řešitelný a malý ve srovnání s tím, co by přinesla teritorialita.



Robert Runták, ředitel exekutroského úřadu Přerov.

Zastánci teritoriality rádi argumentují tím, jak dobře toto řešení funguje poslední dva roky na Slovensku. Je to nesmysl, řešení tam nefunguje. Stačí si přečíst pár článků ze slovenských novin. Ke Slovensku je třeba uvést zásadní poznámku. Je to spolu s Maďarskem jediná evropská země, kde je exekutor soukromým podnikatelem a zároveň tam funguje rovnoměrné přidělování exekucí tzv. kolečkem. Toto kolečko funguje i v jiných zemích, ale vždy jsou to země, kde exekutor není podnikatelem, nýbrž státním zaměstnancem. A naopak - jsou mnohé evropské země, kde je teritorialita, ale nikdy ne s rovnoměrným nápadem. Jinými slovy - exekutor tam sice působí jen v rámci menšího či většího regionu, ale věřitel má vždy právo si svobodně vybrat exekutora, který bude vymáhat jeho pohledávku. Slovenský model „socialismu uvnitř kapitalismu“ je v evropském prostřední naprostou výjimkou.

Argumenty pro a proti teritorialitě typu, že pouze 20 % dlužníků bydlí na adrese svého trvalého pobytu apod., byly sneseny za posledních deset let tolikrát, že nemá smysl je tu vypisovat znovu. To podstatné jsem napsal výše. Tragédií českých exekutorů pak je, že díky léta trvajícím vnitřním sporům právě kvůli teritorialitě se jejich mediální obraz téměř nenapravitelně poškodil. Byli to totiž právě zastánci teritoriality, kteří dlouhodobě zveličovali a nafukovali problémy exekutorského stavu, aby následně vždy mohli vytáhnout z rukávu žolíka v podobě teritoriality, která všechny problémy, skutečné i ty nafouknuté, vyřeší. Zatím je nevyřešila a ani v budoucnu je nevyřeší. Pachuť všech těch řečí o dumpingu, korupci a klientelistických vazbách však bohužel natrvalo zůstává.



Na závěr si dovolím opět připomenout několik témat, která jsou pro úpravu exekucí a zlepšení podmínek pro účastníky exekučního řízení opravdu zásadní. U některých se shodnu i s Českou asociací věřitelů, o níž jsem se zmiňoval v úvodu svého článku. Bylo by vhodné prosadit zrušení anebo aspoň snížení sazby DPH u nákladů exekuce. Dalšími náměty jsou zavedení tzv. chráněného konta, stejně jako určitá limitace nárůstu příslušenství pohledávky v exekuci, případně převedení jeho části do režimu podřízené pohledávky. Je rovněž třeba umožnit snazší odpis nevymožitelné pohledávky, za úvahu stojí i zavedení možnosti dluh si odpracovat. V oblasti hmotného práva je pak třeba upravit způsob, jakým se započítává zaplacená splátka dluh na pohledávku. To vše jsou opatření, která mohou v případě zavedení přinést zásadní posuny. Teritorialita ne.

Autor je ředitel Exekutorského úřadu Přerov, soudního exekutora Lukáše Jíchy.