KOMENTÁŘ: Oddlužovací novela představuje systémové řešení

PRAHA Na začátku února tohoto roku byla ve sbírce zákonů zveřejněna tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona. Novela nabyde účinnosti prvního června tohoto roku a použije se i na dříve zahájená insolvenční řízení, ve kterých do té doby nedojde k vydání rozhodnutí o úpadku.

Hlavním cílem oddlužovací novely je zpřístupnění institutu oddlužení většímu počtu osob. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že v České republice panuje dlouhodobě neudržitelný stav, kdy se významná část dlužníků nachází v tzv. dluhové pasti a nejsou schopni splatit ani v současnosti požadovaných třicet procent jejich závazků.



Novela tak otevírá prostor pro povolení a splnění oddlužení i v případech nižšího než třicetiprocentního uspokojení věřitelů. Soudy při rozhodování o povolení oddlužení nebudou nově muset zkoumat schopnost dlužníka splatit nějakou konkrétní část jeho dluhů. Povolení oddlužení bude záležet na posouzení kritérií, o kterých důvodová zpráva hovoří jako o kritériích kvalitativních. Co se týče splnění oddlužení, i nadále bude platit, že pokud dlužník splní alespoň nějakou zákonem předepsanou část svých závazků, bude v oddlužení úspěšný. Pokud se to nepodaří, nastoupí soud, který bude v takovém případě mimo jiné posuzovat dlužníkovo úsilí, které v průběhu oddlužení vynaložil k plnění jeho dluhů. Na základě takového posouzení pak bude rozhodnuto o splnění oddlužení. Význam a role soudů v celém procesu tak bude posílena a jejich rozhodovací praxe určí, kam až dlužník může s nesplacením svých závazků jít a za jakých podmínek.

I když si oddlužovací novela dle důvodové zprávy klade za cíl řešit konkrétní situaci konkrétní skupiny osob, takto její text nestojí. Oddlužovací novela nehovoří o tom, že by se vztahovala pouze na dlužníky, kteří se v současnosti nacházejí v tíživé finanční situaci a kterým je třeba poskytnout volnější podmínky pro oddlužení. Naopak, oddlužovací novela představuje systémové řešení, které bude platit pro všechny nové a částečně i stávající návrhy na povolení oddlužení. Kdokoliv v budoucnu o oddlužení požádá, bude moci z nového právního rámce těžit bez ohledu na to, zda se nyní nachází ve stavu tzv. dluhové pasti či nikoliv.

Benevolentní režim tak budou mít i dlužníci, kteří jsou a nadále i budou chráněni v posledních letech výrazně posílenou spotřebitelskou regulací. Tato regulatorní pravidla zasáhla prakticky všechna hospodářská odvětví a nastavila robustní systém ochrany pro spotřebitele, který výrazně zužuje prostor, ve kterém se podnikatelé mohou pohybovat, a co vše si mohou dovolit. V oblasti spotřebitelského financování došlo navíc k tomu, že tzv. nebankovní poskytovatelé finanční služeb musí mít licenci a podléhají dozoru České národní banky. Spotřebitelům se dnes nemůže stát ani to, že by se stali obětí pochybných rozhodčích nálezů vydávaných s frekvencí za hranicí lidských možností.

Pro předcházení toho, aby se lidé nikoliv svoji vinou nepřiměřeně zadlužovali, bylo tedy učiněno více než dost. Míra ochrany je natolik vysoká, že se dá bez nadsázky říci, že právo nyní chrání lidi před sebou samými. V takové situaci považuji oddlužovací novelu, která do budoucna a pro všechny případy prolamuje taková základní pravidla, jako že každý odpovídá za svá jednání, že smlouvy se mají dodržovat a že dluhy se mají platit, za krok špatným směrem. Tím ale neříkám, že situaci osob nacházejících se v dluhové pasti nebylo třeba řešit. Pouze mělo být zvoleno jiné (jednorázové) řešení, které by v zásadě vycházelo z toho, že příčiny současného stavu již pominuly.

Autor je advokát a partner v DLA Piper.