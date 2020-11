KOMENTÁŘ: Politické názory advokáta

PRAHA Tak si na mne zase stěžují u České advokátní komory! Teď to je pan Václav Krása. Letos neúspěšně kandidoval do Senátu za barvy Trikolóry. Nelíbí se mu, že jsem volbu tohoto hnutí označil za volbu fašistů a vlastizrádců. To se pana Krásy dotklo, vzal si to osobně a jal se bojovat za mé potrestání. Hozenou rukavici zvedám, byť jsem svůj poslední boj za svobodu slova prohrál.

Můžu přijmout pozvánku vernisáž nebo zápas? Soudcovská unie chystá přílohu etického kodexu V roce 2018, kdy se i naši ústavní činitelé předháněli v předvádění nesolidarity a sobeckosti, jsem na svém Twitteru napsal tento komentář: „Moje nejoblíbenější hodnota ochránců křesťanské Evropy je ta, že se nemá pomáhat topícím se lidem a sirotkům. Jak pravil Ježíš, nechej je, zmrdy, jen ať chcípnou.“ To advokátní komora shledala jako provinění, byť její orgány pochopily, že to byla ironie, ale někdo to tak prý pochopit nemusel. To ostatně prokázal sám kárný žalobce, když můj komentář označil za šíření xenofobních názorů, a dokonce odvážně tvrdil, že hraničí s naplněním skutkové podstaty trestného činu. Každopádně jsem kvůli tomuto vtipu zchudl o osm tisíc. Ale není dobojováno, obrátil jsem se na soud.

Politická úloha advokáta Advokáti, soudci, státní zástupci, ti všichni mají vystupovat důstojně, slušně a prostě řádně reprezentovat svůj stav. Přesto si ale myslím, že svoboda slova advokátů je širší než třeba ta soudců či státních zástupců. Na rozdíl od nich totiž advokáti mohou mít celou řadu dalších aktivit, včetně podnikatelské anebo právě té politické. A tomu musí odpovídat i jejich práva. Mohu-li mít vícero rolí, nemohu být stále v roli advokáta. A ani nechci. Vždyť by mne neměl nikdo rád. Proto si myslím, že jako občan a glosátor politického dění můžu ironicky komentovat nechutnou sobeckost lidí bojujících proti uprchlíkům, co svou nesolidaritu obhajují ochranou křesťanské Evropy. A stejně tak budu kritizovat politické projekty založené na těchto pudech a strachu z uprchlíků, či dokonce stavějící na šíření nepravd a xenofobii. Trikolóra se od svého vzniku hlásí k německé Alternativě pro Německo (AfD) a její členy si zve na svůj sněm. AfD je strana, jejíž tiskový mluvčí Christian Lüth se označil za fašistu. Další člen Bernd Pachala veřejně chválí „chytrou politiku říšského protektora Reinharda Heydricha“. To se pan Krása může na hlavu stavět, ale takové lidi za fašisty označovat budu. Ostatně německá kontrarozvědka ví, proč se musela na AfD zaměřit. Nemusíme si dělat iluze, že by Trikolóra taky neměla problémy. Pozdravy jejích sympatizantů i členů se symbolikou White Power či Ku-klux-klanu jsou již zdokumentovány. Někdo může věřit, že jde jen o náhodu, která se při focení neštastně děje s ručičkama pouze příznivcům tohoto hnutí. A někdo zase může věci nazývat pravým jménem. Ostatně, vždyť to je právě to, co má Trikolóra tak ráda! Pokud politici v barvách Trikolóry brojí proti politické korektnosti, tak je s tím třeba začít právě u nich. Hledají-li Češi přátelství u německé strany, jejíž členové a příznivci jsou mnohdy neonacisté, a to nikoliv náhodou, tak jsou sami vlastizrádci a fašisty. A říct to můžu i já. Autor je advokát. CHCETE SE TAKÉ VYJÁDŘIT? Jste právník/právnička a rád/a byste se vyjádřil/a k současnému dění, právnickému stavu či novinkám v legislativě? Napište nám na tomas.nahodil@lidovky.cz.