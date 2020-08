KOMENTÁŘ: Vlastníci, SVJ a jeden nešvar

PRAHA Mnozí z Vás asi viděli skvělý film Vlastníci pojednávající o trablech vlastníků bytů ve společném domě. I autor tohoto komentáře se u něj skvěle pobavil.

Jak by řekl klasik, je to prostě ze života. Vlastníků bytů je nyní v Česku mnoho set tisíc, a již z povahy věci jsou (a musí být) mezi nimi různá specifická stvoření. Svět (nejen) vlastnického bydlení byl, je a bude holt pestrý.



Jelikož ovšem nejsem filmový kritik, ale právník, bych proto rád v následujících řádkách upozornil na jeden nešvar z oblasti společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Rozmáhá se, že stanovy SVJ zavádějí povinnost členů společenství zaplatit smluvní pokutu, pakliže poruší stanovy. Někdo si řekne, tož sousedi něco poruší, třeba řádně neplatí do fondu oprav nebo „dělají nepořádek v kočárkárně“, tak ať zaplatí pokutu do společné kasy SVJ. Co je na tom?

K jádru věci – teď asi mnohé čtenáře zklamu, ale dle dnešního českého práva, nemožno do stanov SVJ vkládat ustanovení o smluvních ani jiných pokutách.

A co je hlavní, taková pokuta je „nevymožitelná“. Takže i když Vaši aktivní sousedé-spoluvlastníci do stanov Vašeho domu pro-aktivně (jak se dnes říká moderně) zařadili institut smluvní pokuty, je právně nevymahatelná, a tedy neúčinná. Jak by řekla Máňa, která uklízela na OPBH, taková pokuta není prostě směroplatná!

Řečeno odborněji, kolegům právníkům se omlouvám za zjednodušení – výše zmíněnou smluvní pokutou možno z prapodstaty „trestat“ pouze a jen porušení smluvní povinnosti plynoucí ze smlouvy (kontraktu), a ne ze stanov či třeba vyhlášky. Ostatně ani obec či kraj nemůže v rámci svých obecně závazných vyhlášek či nařízení obce (nebo kraje) zavádět smluvní pokuty pro někoho, vždy musí plynout z nějaké konkrétní smlouvy, ke které se strany svobodně a vážně zaváží.

Totéž platí samozřejmě i pro SVJ, ani ony nemohou do stanov začleňovat smluvní pokuty, i když by se to třeba předsedům a výborům SVJ hodilo, jelikož s některými „Vlastníky“ je opravdu těžké pořízení, viz i výše připomenutý český film.

Závěrečné poučení

Ponaučení z glosy je, že smluvní pokuty do stanov SVJ nepatří, a pokud tam již jsou, jsou právně nevymahatelné.

Takže pokud Vás třeba na podzim čeká schůze vlastníků SVJ a nějaký snaživě aktivní soused (jakého hrála třeba paní Tereza Ramba-Voříšková ve zmíněném filmu) navrhne zařazení smluvní pokuty do Vašich stanov SVJ, tak mu to rozmluvte!

Autor je právník a publicista.