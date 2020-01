KOMENTÁŘ: Zavedení teritoriality exekutorů by pro zdravotní pojišťovny bylo krokem zpět

PRAHA Systém veřejného zdravotního pojištění je v České republice založen na solidaritě – zdravých s nemocnými, mladých se starými, bohatých s chudými. Poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou pro každého stejné, bez ohledu na výši plateb pojistného i bez ohledu na to, zda plátce řádně pojistné hradí.

Co tedy zdravotní pojišťovna nemůže ovlivnit je samotný vznik pohledávky – neplatiče nelze vyloučit ze systému zdravotního pojištění a zdravotní službu mu neposkytnout. Co však zatím zdravotní pojišťovna ovlivnit může, je volba co možná nejúčinnějšího způsobu vymáhání nedoplatků na pojistném a penále. Návrh novely exekučního řádu, jejímž autorem je Pirátská strana, zavádí tzv. teritorialitu, tedy povinný výběr exekutora v soudním kraji určeném dle trvalého pobytu dlužníka. Tato změna znamená pro oprávněné, tedy i pro zdravotní pojišťovny, ztrátu možnosti volby exekutora.



Do konce roku 2012 mohly zdravotní pojišťovny vymáhat pohledávky z titulu dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále soudním výkonem rozhodnutí či správním výkonem rozhodnutí. Novelou občanského soudního řádu účinnou od 1. 1. 2013 byla také pro zdravotní pojišťovny zrušena možnost vymáhat dlužné pojistné a penále prostřednictvím soudů. U rozpracovaných spisů vymáhaných soudem počítala novela s jejich přesunem na místně příslušné soudní exekutory. Cíle této novely – odbřemenit soudy od převážné části agendy výkonu rozhodnutí a úspora státního rozpočtu – byly zcela jistě splněny.

Pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (ČPZP) znamenal přesun vymáhání z rukou soudů do rukou soudních exekutorů obrovský skok v efektivitě vymáhání pohledávek. Pohledávky, které roky ležely nevymožené na soudech a čekaly, až soud rozhodne o bezvýslednosti výkonu rozhodnutí, byly po pár měsících soudními exekutory aspoň z části vymoženy. Zároveň ČPZP zjistila, že mezi jednotlivými exekutorskými úřady existují obrovské rozdíly – v rychlosti a preciznosti řešení specifik jednotlivých případů, v softwarovém vybavení exekutora, personálním zajištění exekutorského úřadu, efektivitě vymáhání. Na základě předchozích zkušeností proto ČPZP nyní spolupracuje pouze s několika z cca 160 soudních exekutorů působících v ČR.

Kdo a proč má zájem na zavedení tzv. teritoriality a co od ní očekává? Návrh novely podporuje exekutorská komora, jelikož pro jednotlivé exekutory tak bude zajištěn rovnoměrný nápad exekučních návrhů, nezávisle na tom, že schopnosti jednotlivých exekutorů se diametrálně liší. Samozřejmě je tento návrh „prodlužnický“ – oficiálně má za cíl přiblížit exekutora dlužníkovi, avšak s ohledem na to, že velká část povinných nebydlí na adrese svého trvalého bydliště, dle kterého by se místní příslušnost exekutora určovala, lze považovat tento záměr spíše za úsměvný. V každém případě by byl zavedením teritoriality negativně zasažen věřitel.

Přestože ČPZP vymáhá své pohledávky rovněž daňovou exekucí, nemá srovnatelné zdroje informací potřebné k vymáhání pohledávek jako finanční úřady. Současně zdravotní pojišťovny jako správci daně nedisponují potřebnými podmínkami a prostředky k provádění daňové exekuce v celé její šíři tak, jak je tomu u finančních úřadů. Vymáhání pohledávek ostatně není zcela jistě hlavním posláním zdravotních pojišťoven.

V případě, že by ČPZP ztratila možnost volby soudního exekutora, jsem přesvědčena, že by se jednalo o krok zpět v efektivitě vymáhání pojistného jako hlavního zdroje, ze kterého jsou průběžně hrazeny zdravotní služby.

Autorka je vedoucí právního odboru České průmyslové zdravotní pojišťovny.