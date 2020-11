KOMENTÁŘ: Zmatky okolo chráněného účtu

PRAHA Poslanci se zabývají vznikem chráněného účtu. Na stole přitom mají několik variant. K penězům dlužníků na chráněném účtu se exekutoři nedostanou. Nápad má mnoho pro i proti.

Poslanecká sněmovna se v současné době zabývá návrhem na zavedení chráněného účtu při exekuci. Tento účet však může v praxi přinášet užitek, jen bude-li jeho úprava jednoduchá, bez přepjatých formalismů, jež by dlužníkovi bránily o zřízení tohoto účtu požádat. Anebo naopak zatěžovaly soud, banku či dlužníkova zaměstnavatele přebujelou administrativou, jež si může vyžádat nemalé úsilí, a tedy mnoho peněz.



Dle mého názoru může systém chráněných účtů dobře fungovat, jen pokud bude existovat jejich řádná evidence. Bez ní totiž nepůjde zkontrolovat, zda si dlužník nezaložil více chráněných účtů než jeden.

Stejně tak je problematická absence povinnosti zkoumat původ peněz připsaných na chráněný účet. To může dlužníka svádět ke zneužívání chráněného účtu jako nástroje k odklánění peněz před věřiteli.

Je třeba pohlídat, aby na chráněný účet bylo možné zasílat jen peníze od zaměstnavatele nebo například sociální dávky, které exekuci nepodléhají. Velkou chybou některých pozměňovacích návrhů je přílišná důvěra v dlužníka, která spoléhá na jeho poctivost, že peníze, jež na účet nepatří, pošle na účet soudu jako „nestandardní příjem“. V praxi tomu bude spíš naopak. Peněz došlých neoprávněně na chráněný účet se věřitel pro příliš složitou úpravu už nedomůže.

Chce to systémové řešení

Má-li být návrh přijat už brzy, pak by se poslanci měli zdržet nesystémových pozměňovacích návrhů, které nemají s otázkou chráněného účtu nic společného. Jinak z návrhu nezůstane nic než nekonzistentní změť, která původně čistou ideu zaplevelí, až nakonec nebude ani projednatelná.

Například takový pozměňovací návrh na zvýšení nezabavitelné částky na účtu na čtyřnásobek životního minima jednotlivce anebo zásadní omezení postižitelnosti účtu manžela dlužníka. Opět se vytvoří prostor pro odklánění dlužníkových peněz do bezpečí, neboť je na účtu manžela nebude možné exekučně postihovat.

Prodlouží se omezení mobiliárních exekucí?

V poslední řadě jmenujme návrh prodloužit zákaz provádění mobiliárních exekucí a dražeb nemovitostí až do konce února 2021. Nejenže to s chráněným účtem nijak nesouvisí, ale není to zapotřebí ze zdravotního ani ekonomického hlediska.

Vykonavatelé nosí při výkonu exekuce ochranné prostředky a dbají na bezpečnost svou i přítomných osob. O tom svědčí fakt, že ani přes desítky tisíc úkonů provedených od začátku července nebyl popsán jediný přenos koronaviru mezi vykonavatelem a dlužníkem.



Kromě toho za celý letošní rok nedošlo k zásadnímu zvýšení nezaměstnanosti. Počet exekucí stále klesá a zásadní úbytek žádostí o odklad splátek u bank svědčí o tom, že většina lidí problémy se splácením svých dluhů nemá a ohrožení exekucí se jich netýká.

Zavedení navrhovaných omezení by naopak mohlo způsobit existenční problémy mnohým věřitelům, kteří by se ke svým penězům už možná ani nedostali.

Autor je soudní exekutor.