Krátce z justice: Lobbista Janoušek se obnovy řízení možná nedočká. ČD vyhrály nad Grandi Stazioni

PRAHA Stručný přehled soudních řízení a aktualit z justice.

Janoušek s obnovou řízení možná nepochodí

Znovuotevření trestního případu zkomplikoval minulý týden lobbistovi Romanu Janouškovi Ústavní soud. Přestože loni v říjnu rozhodl jeho tříčlenný senát nálezem vypracovaným soudcem Radovanem Suchánkem, že znalecké posudky vyhotovené po skončení procesu lze pokládat za nové skutečnosti postačující k jeho obnově, plénum Ústavního soudu bylo opačného názoru. Posuzovalo obdobný případ rozhodovaný soudcem Vojtěchem Šimíčkem, který se chtěl od loňského Suchánkova nálezu odchýlit. Soudci na plénu rozhodli, že posudky vypracované po skončení trestních případů k jejich obnově nepostačují. Pražský městský soud se má obnovou Janouškova případu zabývat 20. května. Podle právních expertů by se však nyní měl řídit plenárním stanoviskem.

Práva při odepření nástupu do letadla nezanikají

Odepřít cestujícímu nastoupit do letadla jen proto, že se neprokázal příslušnými cestovními doklady, jej ještě samo o sobě nezbavuje ochrany podle evropského nařízení o náhradách a pomoci v letecké dopravě. Rozhodl tak Soudní dvůr EU v případu Kazacha, který chtěl v roce 2015 odletět s rumunskými aerolinkami Blue Air z kyperské Larnaky do Bukurešti, aniž se při odbavení prokázal rumunským vízem.

Vítězství ČD a SŽDC nad Grandi Stazioni

Pražský městský soud potvrdil minulý týden loňský rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, podle něhož nemusejí Správa železnic ani České dráhy platit italské firmě Grandi Stazioni za neprodloužení nájmu budovy pražského hlavního nádraží 1,25 miliardy korun. Firma takto vyčíslila ušlý zisk za dobu od roku 2016, kdy byla z nájmu nádražní haly, kterou podnajímala obchodům, vypovězena.

Absence státní správy při kárném stíhání advokátů

Česká advokátní komora nevykonává při kárném stíhání advokátů státní správu, a proto po ní kárně stíhaný advokát nemůže požadovat náhradu škodu podle odškodňovacího zákona č. 82/1998 Sb. Rozhodl tak Ústavní soud, když odmítl stížnost advokáta Jiřího Oršuly.

Herman musí platit za advokáta

Exministr kultury a bývalý šéf Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman musí Ústavu zaplatit 94 850 korun za advokáta, jejž si proti Hermanovi najal ve sporu o jeho výpověď. Podle ústavních soudců bylo rozumné, že Ústav nezastupoval interní právník. Pokud by totiž Herman vyhrál a do Ústavu se vrátil, mohl by dle soudců tento zaměstnanec nést případné následky.