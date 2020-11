Krátce z justice: Nejvyšší soud určil limit pro návykové látky za volantem

PRAHA Stručný přehled soudních řízení, aktualit z justice a akademického prostředí.

Trestní kolegium Nejvyššího soudu (NS) rozhodlo, s jakou koncentrací návykových látek v krvi se již řidiči dopustí trestného činu. Sjednocující stanovisko se bude používat při prověřování podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 tr. zák.). Netýká se alkoholu, nýbrž jiných návykových látek. Trestně stíhán bude například ten, kdo by při řízení auta nebo motorky měl v krvi nejméně 150 ng/ml metamfetaminu či amfetaminu, 75 ng/ml kokainu anebo 200 ng/ml morfinu. Podle NS půjde závěr o vině řidiče učinit již na základě dosažení této koncentrace zjištěné toxikologickým posudkem. Vyhotovování psychiatrického posudku, nakolik skutečně byl řidič návykovou látkou ovlivněn, již nebude nutné.



Daňová přiznání šlo odesílat i e-mailem

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil loňský rozsudek pražského městského soudu i dvě čtyři roky stará rozhodnutí finanční správy, podle nichž kupující opožděně podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. E-mailem s elektronickým podpisem ho sice odeslali na podatelnu Finančního úřadu pro Prahu 9, ten však tuto konkrétní adresu z doručování daňových přiznání výslovně vyloučil. Podle něj proto nešlo o řádně podané daňové přiznání a kupující ho měli do pěti dnů doplnit písemným originálem. To neudělali a dostali za to pokutu 500 korun. Podle NSS však finanční správa neměla oprávnění omezovat okruh podání, které je, anebo není možno činit prostřednictvím e-mailové podatelny.

Advokáti si polepší, Benešová upraví jejich tarif

Z advokátního tarifu, podle něhož se počítá odměna advokátů, když se na ní s klienty nedohodnou anebo když v trestním řízení zastupují obžalované ex offo či v civilním řízení vystupují jako opatrovníci, chce ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nejpozději od 1. ledna 2022 vypustit 20procentní snížení odměny. To se do tarifu dostalo po povodních v roce 1997 při hledání rozpočtových úspor v resortu spravedlnosti. Původně bylo desetiprocentní, později dokonce 30procentní.