Krátce z justice: Soudcem ESLP chce být i Pavel Simon. Polovina lidí v kauze Studénka byla zproštěna

PRAHA Stručný přehled soudních řízení, aktualit z justice a akademického prostředí.

Koroporadna je znovu v provozu

Unie rodinných advokátů opět radí lidem s životními situacemi vyvolanými nouzovým stavem (koroporadna@uracr.cz).



Soudit ve Štrasburku chce i Pavel Simon

Kandidaturu na nového českého soudce u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) LN potvrdil soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon. Soudcem je od roku 2001. U Nejvyššího soudu, kde pracuje osm let, se specializuje na odpovědnost státu za škodu. Do výběrového řízení se kromě něj přihlásilo šest dalších uchazečů, z nichž to v uplynulých týdnech exkluzivně pro LN potvrdili ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Devítičlenná výběrová komise si kandidáty vyslechne 13. listopadu na ministerstvu spravedlnosti. Vládě pak předloží seznam tří nejlepších. Definitivní slovo, kdo z nich u ESLP vystřídá českého soudce Aleše Pejchala, jemuž mandát skončí příští říjen, má Parlamentní shromáždění Rady Evropy.

Studénka: polovina lidí zproštěna, polovinu čeká soud

Odvolací soud minulý čtvrtek pravomocně potvrdil prvostupňové zproštění obžaloby u pěti lidí z celkem deseti, jimž státní zastupitelství kladlo za vinu podíl na železničním neštěstí ze srpna 2008. Na trať ve Studénce tehdy spadl opravovaný silniční most a do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík. Neštěstí si vyžádalo osm mrtvých a 95 zraněných. Druhou polovinu obžalovaných však ostravští krajští soudci poslali zpět před novojičínský okresní soud.