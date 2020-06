Krátce z justice: Zeman bude svědčit v kauze Mostecké uhelné společnosti. Soudci letěli zdarma na Euro

PRAHA Stručný přehled soudních řízení a aktualit z justice.

Zdarma na fotbalové Euro

Místopředseda pražského vrchního soudu Stanislav Bernard nepotvrdil ani nevyvrátil, zda si nechal v roce 2016 od Fotbalové asociace i s manželkou zaplatit zájezd do Francie na utkání mezi Španělskem a Českem. Informaci přinesl minulý týden server Seznam Zprávy, podle nějž týž nepeněžitý dar (letenky, ubytování, dopravu a VIP lístky) přijal se svým synem i tehdejší Bernardův šéf Jaroslav Bureš. Ten minulý měsíc ze zdravotních důvodů z justice odešel. „Soudce musí činit kroky, které nesmí vzbudit náznak pochybností. A tento dar je budí. A velké,“ reagovala na toto zjištění pro Seznam Zprávy ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Nevyloučila na Bernarda podat kárnou žalobu, pokud tak neučiní jeho současný nadřízený a Burešův nástupce v čele pražského vrchního soudu Luboš Dörfl. Ten se rozhodl Bernardův případ prošetřit.

Městský soud v Praze chyboval

Nastávajícím rodičům neumožnil změnit žalobu proti zákazu přítomnosti otců u porodů tak, aby směřovala i proti novému mimořádnému opatření, jež nahradilo to původní se stejným obsahem. Takový přístup Městského soudu v Praze však podle Nejvyššího správního soudu (NSS) mladému páru znemožnil domoci se soudní ochrany. Mimořádná opatření totiž byla vydávána, měněna i rušena velmi rychle. „Doporučení podat proti pozdějšímu opatření nový návrh, o němž soud zahájí jiné řízení, není cestou k účinné soudní ochraně,“ odůvodnila soudkyně NSS Sylva Šiškeová, proč se případ vrací k Městskému soudu v Praze.

Ubývají znalci psychiatři

Za posledních deset let v tomto oboru ubylo více než 40 procent znaleckých ústavů a více než pětina individuálních znalců, kteří mimo jiné hodnotí, zda byl člověk v daném případě zodpovědný za svůj čin, a velmi často řeší též problematiku svéprávnosti. O poklesu počtu znalců informovala Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

ÚS se zastal Brita

Ústavní soud (ÚS) se minulý týden zastal Brita, který se u českých soudů dožadoval bližšího kontaktu se svým osmiletým synem, jehož má s českou matkou. Ta v roce 2013 chlapce odvezla do ČR. Otec se s ním od té doby vídá jen sporadicky a marně se domáhá jeho návratu do Británie. Po zásahu ÚS budou české soudy muset znovu řešit návrh na výkon rozhodnutí londýnského soudu, podle něhož má matka dítě otci vrátit do Velké Británie. Podle ústavního soudce Jaromíra Jirsy by soudy měly nyní rozhodnout „znovu, lépe a pečlivěji“, neboť není možné, aby justice kryla počínání matky, jež odporuje českým předpisům i mezinárodním úmluvám.

Zeman u soudu

Prezident Zeman bude svědčit u soudu. Vyslechnout jako svědka ho chce v trestní kauze Mostecké uhelné společnosti (MUS) pražský městský soud. Výslech měl původně proběhnout již v dubnu přes videokonferenci. Znovu pak v náhradním termínu minulý týden. Hlavní líčení ale v obou případech zkomplikoval nouzový stav. Zeman se má v říjnu jako svědek vyjádřit k okolnostem prodeje státního podílu v MUS, který v roce 1999 schválila vláda, v jejímž čele stál.

Nelichotivé umístění

Česko bylo loni nejhorší ze 42 zemí hodnocených v plnění doporučení protikorupční skupiny Rady Evropy (GRECO). Vyplývá to z výroční zprávy tohoto orgánu, jež byla zveřejněna minulý týden.