KSČM opět zvažuje zdanit církevní restituce. Návrh by mohly ospravedlnit výdaje na boj s koronavirem

PRAHA Komunisté se nevzdávají myšlenky zdanit církevní restituce. Do karet jim hraje okolnost, že se státní rozpočet kvůli výdajům na boj s pandemií koronaviru a na podporu české ekonomiky v červených číslech propadl o další řád. Jeho aktuální schodek činí 300 miliard korun.

To mění okolnosti, za nichž Ústavní soud loni zdanění církevních náhrad, jež mělo začít platit letos v lednu, zrušil. Rozhodl totiž, že stát je povinen svůj závazek vůči církvím dodržet, neohrožuje-li jeho splnění žádná hospodářská recese ani jiné mimořádné nepředvídatelné okolnosti.



„Je to jedna z možností,“ reagoval místopředseda KSČM Stanislav Grospič na dotaz LN, zda se komunisté po zvýšení deficitu státního rozpočtu ze 40 na 300 miliard korun nepokusí církvím znovu zdanit náhrady, které jim stát vyplácí za nerestituovatelný majetek. „Pokud bychom zvolili variantu zákonné předlohy, nejspíš bychom tak učinili prostřednictvím našich poslanců a pak pro ni ve Sněmovně hledali podporu. Je to ale předběžné. Zatím jsme se pro legislativní cestu nerozhodli,“ upřesnil Grospič.

Muselo by se to udělat jinak

Aby byl takový návrh úspěšný, neměl by se podle Grospiče shodovat s tím, který Ústavní soud (ÚS) zrušil loni v říjnu. Ústavní soudci přitom odkázali na svůj nález z roku 2013, kdy zákon o církevních restitucích přezkoumávali poprvé a neshledali jej protiústavním ani co do výše náhrad. „Není důvod se od tohoto nálezu odchylovat, nečelí-li stát a jeho ekonomická kondice přírodní katastrofě, závažné hospodářské krizi, válečnému stavu či jiné mimořádné události vyžadující úsporná opatření komplexnějšího rozsahu, nutící soud přehodnotit platnost svého dřívějšího závěru,“ usnesli se loni ústavní soudci.

Z toho tedy vyplývá, že zásah vyšší moci, jímž pandemie covid-19 bezpochyby je, by dnes možná mohl ve spojení s miliardovými státními výdaji vynakládanými na boj s ní a na podporu ekonomiky zdanění církevních náhrad ospravedlňovat.

Podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi dostanou církve od státu nemovitý majetek zabavený za komunistické totality v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které podle tohoto zákona restituovat nemohou, mají během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou jim vypláceny od roku 2013. Roční splátka činí přibližně dvě miliardy korun. Církvím již bylo vyplaceno přes 12 miliard korun.