Kvůli podvodům u příspěvku OSVČ padlo devět trestních oznámení. Zatím bylo vyplaceno více než 18 miliard

Praha Finanční správa dosud podala devět trestních oznámení a další připravuje v souvislosti s pokusy o zneužití vyplácení příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zároveň správa vyzvala podnikatele k vrácení příspěvku nebo eviduje dobrovolné vrácení v 1154 případech. Jejich celková výše činí 24,6 milionu korun. Ve čtvrtek to sdělila finanční správa Ta do pondělí vyřídila zhruba 832 000 žádostí a vyplatila 18,5 miliardy korun.

„Finanční správa eviduje snahu různých osob a lze říci i organizovaných skupin, které se snaží využít tíživého stavu podnikatelů, kterým jsou bonusy vypláceny,“ uvedl Lukáš Heřtus z tiskového oddělní správy. V těchto případech správa podává trestní oznámení, dodal.



Upozornil, že příspěvek je spravován jako daň podle daňového řádu a finanční správa proto podává zpravidla trestní oznámení na vylákání daňové výhody. „Jak bude jednání kvalifikováno z hlediska trestně právního je samozřejmě v pravomoci orgánů činných v trestním řízení,“ dodal. Příspěvek je podle zákona vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Správa již dříve uvedla, že v jednom z případů chtěl neoprávněný žadatel vylákat na výplatě příspěvku 875 000 korun, když podal žádosti jménem živnostníků, kteří však o bonus nežádali. Další zjištěné případy mají obdobný postup. Například žádosti podala osoba za žadatele, kteří už ale podali žádost pod svým jménem a na svůj účet.

OSVČ mohou o příspěvek žádat od 9. dubna. Od 12. března do 30. dubna činil maximální příspěvek 25 000 korun, tedy 500 korun denně. Následně ministerstvo financí prodloužilo vyplácení příspěvku i po 30. dubnu do 8. června, a to opět 500 korun denně. Na druhé období ovšem musí OSVČ opět podat žádost, pokud již požádala o příspěvek v prvním období. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 000 OSVČ.

Zároveň od minulého týdne mohou žádat o příspěvek společníci malých společností s ručením omezeným. Dostanou stejně jako osoby samostatně výdělečně činné 500 korun denně. Od 12. března do 8. června by mohlo jít až o 44 500 korun.

V pondělí sice skončila rozhodná lhůta pro vyplácení příspěvku, žádat je ale možné i nadále. OSVČ, kteří chtějí zažádat o příspěvek v rámci prvního období, mají čas do 29. června. V případě druhého období a společníků malých firem je termín do 7. srpna.