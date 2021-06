legalTV.cz: Co dělat, aby vaše pohledávky nebyly jen na papíře

PRAHA Sebelépe napsaná smlouva ještě neznamená, že druhá strana všechno dobrovolně splní. Slovo věřitel je odvozeno od slova “věřit”. Můžete být věřící, tedy prostě jen věřit, že vám dlužník zaplatí. Nebo se o to můžete postarat. Jak?

Zajištění vzniká tím, že do hry přistoupí další osoba nebo se využije další majetek jako pojistka zaplacení dluhu. Zato při utvrzení dlužník navyšuje své smluvní povinnosti, nebo jinak zlepšuje vaši pozici při vymáhání dluhu.



„Obecná čeština používá pojem zajištění nebo ručení, ale skrývá se pod tím většinou více možných instrumentů práva. Takovým nejběžnějším je zřízení zástavního práva. To je zajištění dluhu spočívající v tom, že písemnou smlouvou, která se potom vkládá do katastru nemovitostí, buď dlužník, anebo třetí osoba, nabízí svůj majetek. Pokud se jedná o nemovitost, vkládá se do katastru nemovitostí k zajištění úhrady dluhu. To je takový nejtypičtější případ zajištění. Samozřejmě lze ho realizovat pouze v případě, že existuje nějaký majetek, který může být zajištěn,“ říká advokát Daniel Ševčík.

A dodává: „Je to spíš taková fakticita, či postupy, které lze doporučit, aby skutečně dluh nezůstal jen ve smlouvě, byť krásně napsané, byť jen na papíře. Je to především rozhodčí doložka, což je ujednání o tom, že majetkový spor bude rozhodovat nějaká jiná instance než je soud.”

