legalTV.cz: Co dělat, když jste kvůli vládním nařízením přišli o své příjmy?

PRAHA Koronavirová pandemie těžce zasáhla českou ekonomiku i naše podnikatele. V důsledku vládních nařízení musely některé podniky ze dne na den zavřít, což se podepsalo na výrazném propadu jejich příjmů a úbytku poptávek.

Podle krizového zákona mají podnikatelé právo na řádné odškodnění. To ale vláda odmítla vyplatit a místo toho připravila nový pandemický zákon, který výrazně omezuje náhradu škody. Navíc běží krátká lhůta, po jejímž uplynutí není možné náhradu přiznat. Jak tedy podnikatelé dosáhnou nápravy? Mohou požadovat i ušlý zisk, když museli uzavřít své provozovny?



„Považuji to za skutečně neuvěřitelný přístup vlády, který podlamuje princip důvěry v platné právo, neboť zde máme v krizovém zákoně § 36. Vláda říká podnikatelům, že v krizové situaci, kdy nařídí omezit provozy, zavřít konkrétně restaurace, vy musíte strpět v zájmu určitého veřejného blaha určité závažné veřejné skutečnosti, čímž je samozřejmě nepochybně šíření epidemie koronaviru, vy musíte strpět tyto naše příkazy, a zároveň na druhé straně, z těchto nařízení odmítá hradit podnikatelům škodu,“ říká advokát Stanislav Polčák.

A dodává: „Určitě je třeba se nevzdat. Určitě své nároky vznést, protože jsou podle mého názoru oprávněné. A samozřejmě jednat se státem, protože paušální odmítnutí nemůže být konečné stanovisko. To je problém nepochybně i politický, to patří do politiky a je důležité, aby ministerstvo vnitra svoje stanovisko přehodnotilo.“



Celé video sledujte zde.