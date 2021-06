legalTV.cz: Co dělat, když jste politik a lidé vás pomlouvají?

PRAHA Pomluvy, hanlivé urážky nebo nepravdivá sdělení. Tyto a další negativní situace mohou postihnout kohokoliv z nás. Jak se můžete domáhat omluvy v případě, že jste politik?

Podle odborníků není dobré nechat podobné případy bez povšimnutí. Doporučují podat žalobu a celou záležitost řešit soudní cestou. Jaká je možná soudní obrana? Můžete žádat o finanční zadostiučinění? Končí podobné spory vzájemnou dohodou? To vám prozradí advokátní a autorské duo Petr Ritter a Zdeněk Šťastný.



„No, rozhodně by to neměl nechat bez povšimnutí, měl by se bránit. Má na to po právní stránce dokonce několik instrumentů. Snad začnu, sice nepříliš používaným, ale zákonem tiskovým, kde má právo požadovat po vydavateli, aby na nějakou urážku, nebo na nějaké nepravdivé sdělení, bylo otištěno jeho stanovisko. No a, když to nepomůže, tak pak má možnost eventuálně využívat dalších prostředků,“ říká advokát Zdeněk Šťastný.

Advokát Petr Ritter dodává: „Tam je potom obrana podle občanského zákoníku, kde je možno samozřejmě podat nebo domáhat se omluvy, uvedení na pravou míru. Požadovat, aby se ten člověk zdržel urážek dál, aby mu byla uložena povinnost, že nesmí takto komunikovat.”

Celé video sledujte zde.