Praha „Určitě ve smlouvě musí být kdo. Zpravidla tam je přesně popsáno co, tedy předmět plnění, téměř vždycky za kolik. Je rozumné, když je ve smlouvě kdy, teda kdy má býti plněno, eventuálně kde. Ale kromě co a kdo, všechny otázky můžou být odkázány, buď až na nějaký projekt, na pozdější dobu a tak dále,“ říká advokát a rozhodce Martin Maisner.

A dodává: „Každopádně existuje ještě spousta věcí, které by tam být mohly, ale nutně nemusí, ať už se jedná o volbu práva, ať se jedná o rozhodčí doložku, o sankce, o způsob komunikace, ale tyto kdo, co, kdy, kde a za kolik, to je tam téměř vždycky.“



