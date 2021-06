legalTV.cz: Co dělat, když obec prodává majetek?

PRAHA Prodej obecního majetku se řídí přísnými pravidly. Při jejich porušení je převod neplatný.

O prodeji se musí předně vést debata v zastupitelstvu. Když zastupitelstvo záměr podpoří, přijme o tom usnesení a obec musí zveřejnit informaci o prodeji svého majetku na úřední desce. To je nezbytná podmínka. Pokud k tomu nedojde, všechny další úkony jsou neplatné.



Na co si musí dát zastupitelé při hlasování o prodeji pozor? Důležitá je obezřetnost.

„Ani rada, ani starosta nemůže rozhodnout o snížení objemu majetku, který obec má. Musí to učinit zastupitelstvo. To znamená, nejprve je třeba vést debatu v zastupitelstvu, zdali vůbec takovýto záměr nachází podporu. A pokud se zjistí, že ano, tak zastupitelstvo musí přijmout usnesení a obec musí zveřejnit záměr o prodeji svého majetku na své úřední desce,“ říká advokát Stanislav Polčák.

A dodává: „Je to rozhodnutí obce o své majetkové dispozici. A na co by si měli dát pozor je, aby majetek, který prodávají, odpovídal v místě a čase obvyklé ceně. Ale musím říci, že už to není úplně bezvýhradné.“

