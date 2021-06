legalTV.cz: Co dělat, když se chcete připravit na smrt na internetu

PRAHA Sociální sítě, fotografie, množství hesel a dat – to vše má v dnešní době většina z nás dostupné na internetu. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, co se s vašimi účty nebo úložišti stane po smrti? Stejně jako můžete sepsat závěť, můžete se také rozhodnout, jaké dědictví po sobě zanecháte na sociálních sítích.

„Na internetu se dá připravit na smrt, my na to neradi vzpomínáme, neradi si připomínáme, že jednou umřeme, ale může se to stát prakticky kdykoliv. A dává smysl, v podstatě v jakémkoliv věku, se na smrt připravit po všech různých stránkách. A internet, na který v současné době ukládáme čím dál víc různého obsahu, ať už to jsou účty na sociálních sítích, ať jsou to fotky na nejrůznějších místech, případně kryptoměny v různých peněženkách nebo spousta dalších služeb se kterými se něco stane, poté co umřeme. A teď je otázka, co se s tím stane,“ říká advokát Štěpán Holub.



A dodává: „Návody, jak přistupovat ke smrti, jsou výrazně známější v tom běžném životě, když přichází v úvahu sepsat závěť a tam bych doporučil v každém případě sepsat ji ve formě notářského zápisu, tedy u notáře. Samozřejmě o obsahu je možné poradit se předtím s advokátem a určitě dává smysl zařadit závěť do nějakého kontextu.“

