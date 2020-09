legalTV.cz: Co dělat, když transakce podléhá oznamovací povinnosti DAC 6?

PRAHA „V poslední době hodně hovoří o takzvané erozi daňových systémů. Znamená to, že členské státy vidí jako problém to, že jejich poplatníci umisťují své podnikání a své zdanitelné příjmy do jurisdikcí různých členských států nebo i třetích zemích tak, aby v maximální možné míře využili daňové optimalizace, kterou jim dávají jak daňové systémy různých států, tak i smlouvy o zamezení dvojího zdanění,” říká advokátka Monika Novotná.

„A právě tomu by měla nějakým způsobem zabránit směrnice DAC 6, která zavádí oznamovací povinnost pro transakce, které jsou přeshraniční, tedy transakce, které mají nějaký mezinárodní prvek a kde, zjednodušeně řečeno, můžeme hovořit o nějaké přeshraniční daňové optimalizaci,“ uvádí Novotná.

Ještě dodává: „Pokud má transakce sama podléhat oznamovací povinnosti, tak musí splňovat takzvané charakteristické znaky. Kromě toho, že tedy jde o přeshraniční transakci, tedy transakci s mezinárodním prvkem tak, že se jedná buď o zahraniční obchod, nebo jeden z účastníků transakce je z jiné jurisdikce než ten druhá, tak musí splňovat formální charakteristické znaky“. Celé video najdete zde.