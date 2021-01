legalTV.cz: Co přinese nové oddlužení v roce 2021

PRAHA Novinky v oddlužení. V roce 2021 by se oddlužení mělo zkrátit z pěti na tři roky. Jaký vliv to bude mít na věřitele a dlužníky? Přijdete o své peníze?

Dluhy domácností i podnikatelů extrémně rostou. Podle aktuálních statistik má průměrný dlužník až 15 závazků a dluhy po splatnosti ve výši milionů korun. Cestu ven z dluhové pasti představuje proces oddlužení. Ten čekají v roce 2021 velké změny.



Oddlužení se má podle vládního návrhu novely insolvenčního zákona zkrátit z původních pěti na tři roky. Parlament už změnu projednává. Co by přijetí návrhu přineslo?

Vžila se mylná představa, že stát prostřednictvím oddlužení bohatým bere a chudým dává. Mezi věřiteli ale nejsou jen banky nebo poskytovatelé spotřebitelských půjček. Jsou tu živnostníci, které postihla krize nejvíce, a kteří jsou závislí na platbách svých zákazníků, jsou zde matky samoživitelky s nároky na výživné nebo společenství vlastníků jednotek, kde jeden majitel bytu neplatí za společné služby. Jsou tu stát a obce, kterým někteří lidé neplatí daně, sociální a nemocenské odvody a komunální služby. A neexistuje žádný univerzální zdroj, ze kterého se jejich dluhy zaplatí. Platí jednoduchá rovnice: Co nezaplatí jeden, zaplatí ti druzí. Jste mezi nimi?

Chceme platit za ty, kdo se oddlužují?

Chceme podporovat spotřebitele, kteří žijí nad své poměry, nespoří a půjčují si na drahé dovolené a vánoční dárky? Nebylo by vhodné, aby stát, když mění pravidla, jednal uvážlivě? Neměl by se ptát nás ostatních, v jaké míře chceme platit to, co nezaplatí černí pasažéři systému? Například Česká advokátní komora je toho názoru, že plošné zkrácení oddlužení spotřebitelů z pěti na tři roky není vhodné bez odpovídající společenské a odborné diskuze, bez vyvážení legitimních zájmů podnikatelů jako věřitelů, bez standardního legislativního procesu a bez projednání návrhu novely v Legislativní radě vlády (k němuž nedošlo). Oficiální stanovisko České advokátní komory je zde.

Přijetí novely by vyvolalo řadu otázek. Nepřijdou věřitelé o příliš velkou část svého majetku? Jaké dopady by to mělo v praxi? Kdo to zaplatí?

O dopadech novely insolvenčního zákona diskutují Filip Hanzlík, náměstek ředitelky České bankovní asociace a Ondřej Zezulka z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR.

Celé video najdete zde.