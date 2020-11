legalTV.cz: Jak má obec žádat o dotace?

PRAHA „Postupuje se podle toho, jak zní konkrétní výzva, z kterého operačního programu je výzva určena a samozřejmě tam jsou popsány všechny podrobné náležitosti, které musí žádost o dotaci mít. Je to splnění celé řady spousty kritérií. Myslím, že obcím nemusím povídat o tom, že evropské dotace jsou náročnější v mnoha případech a že je možná lepší si na splnění těch formálních kritérií dát velký pozor,“ říká europoslanec Stanislav Polčák.

Ještě dodává: „Pokud nemají žádné zkušenosti, tak je skutečně důležité si opatřit všechny formální dokumenty. To znamená, přiložit všechna nezbytná potvrzení, dát si pozor na splnění všech podmínek té výzvy, protože jenom třeba jeden chybějící dokument vás může vyřadit z úspěchu a myslím, že právě těm, kteří začínají a nemají řádnou zkušenost s evropskými projekty, bych skutečně poradil, aby se nebáli investovat do třeba i zkušené soukromé agentury, která už to dělá, má s tím zkušenosti.“



Celé video najdete zde.