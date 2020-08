PRAHA „Je potřeba, aby každá ze zúčastněných stran, prodávající a kupující, měli na své straně člověka, který má zkušenost s převody nemovitostí. Poskytne jim tak dostatečnou radu a informace k tomu, co převod obnáší jak z hlediska samotného obchodu v daném čase, to znamená převodu vlastnického práva, tak i upozorní na to, jak minimalizovat rizika již v době realizace,” říká advokát Michal Koutník.

Pozor na krádeže nemovitostí. Dům právně ochrání i půjčka od rodičů Zároveň dodává: „Tradičním institutem, který zabezpečuje dvě nejpodstatnější složky převodu nemovitosti, tj. převod vlastnického práva a úhradu kupní ceny, je institut úschovy, a to jak úschovy finančních prostředků, tak úschovy listin, tedy kupní smlouvy a související návrh na vklad pro účely zavkladování vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí.”

Celé video najdete zde.