legalTV.cz: Maloobchod zasáhne vlna bankrotů

PRAHA Covidová pandemie drtí kamenné obchody. Ty, na rozdíl od e-commerce, zažívají těžké časy.

Řetězce, prodávající oděvy, obuv, sportovní potřeby a další zboží, měly dlouhou dobu zavřeno. Přišly o tržby. Čerpají sice státní podpory, to jim ale nestačí na úhradu všech závazků. Část firem je platebně neschopná. Zboží na jejich skladech stárne a stěží se prodá za původní ceny. Snižování hodnoty aktiv směřuje firmy do stavu předlužení.



Krizová legislativa odložila povinnost jednatelů a členů představenstev podat insolvenční návrh do 30. června 2021. Statutární zástupci firem ale nemohou čekat až do konce června. Musejí své firmy spravovat s péčí řádného hospodáře. To není v dnešní době lehké.



Co konkrétně pomůže statutárním zástupcům, aby se nedostali sami do problémů? Kdy a za jakých podmínek smí hradit přednostně jen některé závazky? Kdy se tím naopak dopouštějí zvýhodňování a poškozování věřitelů? To jsou otázky, kterým se věnuje první díl série pořadů legalTV.cz na téma Restrukturalizace a insolvence, zaměřený především na situaci v maloobchodě.