legalTV.cz: Na slyšení u prezidenta to vypadalo jako u zkoušky, říká ústavní soudce Jirsa

PRAHA Jak funguje Ústavní soud? Proč většinu podaných stížností odmítá? Proč je řada lidí a firem, které se na něj obracejí neúspěšná? Měli by mít zástupci účastníků řízení před Ústavním soudem zvláštní specializaci? Komu by to prospělo? Dozvíte se v rozhovoru legalTV.cz. Hosty jsou ústavní soudce Jaromír Jirsa a europoslanec Stanislav Polčák.

Zeman navrhl Senátu předsedu NS Šámala na soudce Ústavního soudu „Samotná procedura jmenování ústavního soudce je velmi náročná. Na slyšení u pana prezidenta to při mém jmenování vypadalo chvílemi trošku jako na fakultě u zkoušky z ústavního práva. Schvalovací proces není žádnou formalitou. A je dobře, že je nastaven tak, jak je nastaven,“ říká dlouholetý ústavní soudce Jaromír Jirsa.

Podle europoslance Stanislava Polčáka by bylo skvělé, kdyby členové Ústavního soudu jako ústavní soudci, zůstali i po vypršení mandátu ve státních službách. „Je to opravdu vysoce erudovaná činnost, kterou prováděli pro stát. A mělo by být prvořadým zájmem státu, aby je získal pro své služby,“ dodal Polčák. A co by ústavní soudce Jirsa poradil lidem, kteří se chystají podat žalobu nebo ústavní stížnost? „Za a) buďte při psaní struční, za b) nezapomeňte na příběh. Stručnost není sprosté slovo. Trošku se vytrácí dovednost formulovat stručně, přesvědčivě a jasně názory. A ústavní stížnost není dobrá, má-li třicet stran a hemží se to tam různými citacemi, či odkazy na judikaturu.“ Celé video sledujte zde.