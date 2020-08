legalTV.cz: Nezávislí státní zástupci nesmí existovat, říkají Právníci roku Ritter a Šťastný

PRAHA „Státní zástupci volají po tom, že by měli svoji samosprávnou organizaci, která by byla nezávislá, v podstatě v Ústavě zakotvená, tak jak jsou nezávislí soudci. Sami by se spravovali, jmenovali, odvolávali, tak jako je advokacie samosprávná. Já si pana doktora Pavla Zemana nesmírně vážím. Je fajn, že tam je a státní zastupitelství podle mě vypadá dobře. Ale představte si, že se tam nějakým způsobem dostane pak doktor Urválek,” říká advokát a Právník roku Petr Ritter.

„Státní zástupci budou samostatní, neodvolatelní, nikdo s nimi nehne. Jaká zvůle by se tady mohla rozvinout jenom proto, že nad nimi není už exekutiva, ta potažmo přes parlament volená síla."

Prokurátor Josef Urválek z vykonstruovaných procesů v 50. letech 20. století „My jsme na tom jinak. Nás si klient zvolí a když budeme dělat nějaké nepřístojnosti a nebude se to klientovi líbit, odvolá nám plnou moc a my ho už dál zastupovat nemůžeme,“ dodává kolega advokát a Právník roku Zdeněk Šťastný. Celé video najdete zde.