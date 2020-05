legalTV.cz: Při větším využití sítí roste kybernetické nebezpečí

PRAHA „V dnešní době platí zvýšená bezpečnostní rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti. Analogicky to lze srovnat s tím, že pokud je na silnicích větší provoz, je tam více nehod. To znamená, jsou-li sítě využívány výrazně více, než předtím, pohybuje se tam taky spousta padouchů a rizik, tedy s nepoctivými uživateli, různí kyberšmejdi atd., to znamená, byl bych rozhodně výrazně opatrnější,” říká advokát a rozhodce Martin Maisner.

Zároveň dodává, že vypátrat původce hackerských útoků samozřejmě lze, ale není to jednoduché. „Ono se lze dostat k nějaké IP adrese. Často se zjistí, že je v zahraničí, že je nedostupný. V některých případech víme odkud, ale nevíme, kdo u toho počítače seděl. Odpovědnost je samozřejmě vyvoditelná, jednak vůči pachateli, tedy, kdo napadl ten počítačový systém, eventuálně tam poslal nějaký malware, nějaký škodlivý program, nebo se pokusil to nějak vymazat, nebo to skutečně poškodil. A další, kdo za to může být postižen je ten, kdo měl na starosti zabezpečení toho systému a nečinil, co činit měl. Znamená to, že pokud se hackerský útok povede, že vždycky musí být postižen ten, kdo má na starosti bezpečnost. Ale pokud se zjistí, že tedy to bylo učiněno nedbale, tak ta odpovědnost tam může být odvozena.”

