legalTV.cz: Přijdou daňové úlevy?

PRAHA „První změny se týkaly liberačních balíčků, které vydalo ministerstvo financí. V rámci prvního liberačního balíčku došlo k odložení splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob na 1. července 2020. Což je lhůta, která běžně platila pouze pro poplatníky, kteří měli daňového poradce.Tohle platí automaticky bez dalšího jako plošné opatření, není tedy zapotřebí, aby poplatník žádal o prodloužení této lhůty a daňové přiznání tak může podat až 1. července,” říká advokátka Monika Novotná.

„Druhá změna se týká zrušení zálohové povinnosti, která byla splatná v červnu 2020, 15. června tedy nemusí platit zálohu na daň z příjmů ani ti pro které by se jednalo o čtvrtletní zálohu, ani ti, pro které by se jednalo o pololetní zálohu daně z příjmů. To jsou rychlá opatření, která vláda udělala hned, aby podnikatelům ulehčila v cash flow, a aby mohli získat finanční prostředky na nějaké další opatření,” doplňuje Novotná.



