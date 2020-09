legalTV.cz: Rozhodování soudů v mezinárodních únosech dětí

PRAHA „Když jeden z rodičů bez souhlasu druhého zmizí s dítětem do jiné země, hrozí, že dojde plynutím času k odcizení opuštěného rodiče od dítěte a ztráta jeho péče. Za tím účelem státy, které jsou signatáři Haagské úmluvy, jsou povinni přijímat opatření k tomu, aby nedocházelo k zpřetrhání vazeb mezi rodiči a dítětem,” říká soudce Nejvyššího soudu Lubomír Ptáček.

„Předběžnými opatřeními může být opravováno právo styku opuštěným rodičem. Prakticky to vypadá tak, že když je dítě například uneseno ze Spojených států do České republiky, tak ten rodič opuštěný ze Spojených států, po dobu řízení, kde se rozhoduje o navrácení dítěte, pobývá třeba zde a v rámci toho pobytu mu český specializovaný soud upravuje styk. Ale samozřejmě praxe v těchto věcech nám ukazuje, že kolikrát jsou zde pokusy o zpětný únos do Spojených států, nebo do jiného státu, kde dítě žilo. A z toho důvodu ten styk může být třeba monitorovaný nebo asistovaný v přítomnosti třetí osoby. Soudy jsou tedy povinny přijímat opatření i během řízení o navrácení dítěte k tomu, aby dosavadní vazby nebyly zpřetrhány mezi dítětem a opuštěným rodičem,” říká Ptáček.



Ještě dodává: „Pokud bych mohl dát manželům, kteří se rozvádějí jednu radu, tak bych chtěl říct, že dohoda má vždycky smysl. Stát do této oblasti rodinných vztahů vstupuje jenom tehdy, když mu tam někdo otevře dveře. A ta oblast je považována za jednu z nejvíce intimních oblastí mezilidských vztahů a je především v zájmů samotných aktérů, aby si poměry upravili mezi sebou, protože, když tam vstoupí někdo třetí, výsledky mohou být jiné, než původně zamýšleli.”

Celé video najdete zde.