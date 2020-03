legalTV.cz: S hromadnými žalobami už nečekejme, říká Nacher

PRAHA „Kdybych měl tipovat případy hromadných žalob, které jsou na spadnutí, tak je to investiční životní pojištění a kauza Dieselgate, abych nebyl jenom v tom svém oboru finančnictví,” myslí si poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher, host legaltv.cz.

„Hromadné žaloby budou zcela nový institut, tak budou i pod velkou mediální kontrolou. Nesouhlasím s představou, že by tady najednou někdo, třeba Člověk v tísni, začal sbírat lidi na nějakou šikanózní žalobu, když se to bude sledovat v přímém přenose,” uvedl Nacher.



Advokát Vladimír Polách s tím nesouhlasí: „To, co říkáte je projevem legislativního optimismu. To, že by síla spotřebitelů nikdy nemohla být zneužita v neprospěch korporací prostřednictvím šikanózních hromadných žalob zkrátka není pravda. Řada silných obchodních společností raději narovná smírně spory, i když jsou přesvědčeny o tom, že žádná odpovědnost na jejich straně není. Už jenom proto, aby nemusely platit drahé peníze, a aby nebyly spojovány se sporem mediálně, což je další věc. To, že spotřebitelská hromadná žaloba je instrument, který vždycky bude dobře fungovat, je podle mého názoru projevem naivity.”

Celé video můžete sledovat zde.