legalTV.cz: Smrt českých firem

PRAHA Ve stopách zdravotní krize teď přichází krize ekonomická. Projeví se zásahy státu do práva podnikat? Koho zasáhne krize nejvíce? A kdo na ní vydělá? To se dozvíte v rozhovoru legalTV.cz s expertem na byznys a insolvenci Michalem Žižlavským a Václavem Novákem, který se zaměřuje na investice do krachujících firem.

„V České republice platí v podstatě jen dva základní právní rámce pro veškeré činnosti. Je to právní rámec solvence a právní rámec insolvence. Když se firma nachází a splňuje charakteristiku úpadku, tak již má jedinou možnost řešit svou situaci v rámci insolvenčního rámce. Znamená to, že má povinnost podat insolvenční návrh a řešit svou situaci cestou insolvenčního řízení. Platí to pro všechny podnikatele. Podnikatelem český insolvenční zákon rozumí jak korporaci, tak živnostníka nebo OSVČ, zkrátka fyzickou osobu, která podniká. Ti všichni musí postupovat v rámci toho insolvenčního rámce. Když tak nepostupují, tak podstupují poměrně značná rizika,“ říká advokát Michal Žižlavský.



Investor Václav Novák doplňuje: „My hrajeme hru, která se jmenuje byznys. Každá hra má pravidla, v tomto případě právní pravidla. No rules, no game. A představa, že já si budu vytvářet pravidla, tak jak se mi to hodí, není úplně v souladu s tím, jak ta pravidla skutečně vypadají. To znamená za mě, když se podívám na firmy, které se dostaly do problémů a řeší je nebo také neřeší, tak ti majitelé by měli mít vedle sebe někoho, kdo jim řekne: pozor tady splňujete kritéria pro to, že se pohybujete v nějakém poli, které je nebezpečné. Měli by mít i právníka, taky odborníka na daně a samozřejmě účetního. A ti všichni by je měli informovat, tím stejným směrem, prostě tady je tenká půda, tady je měkká půda, tady je tenký led, tady pozor. A proti tomu jde neustále byznysový záměr, protože právní rámec ten to nevyřeší, ten jen umožňuje, aby se to byznysově vyřešilo. A zároveň zabezpečuje nebo zabezpečovat má, aby se to neřešilo byznysově ve prospěch jedné strany, na úkor druhé strany a tím pádem protiprávně.“

Celé video naleznete zde.