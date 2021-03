legalTV.cz: Soudce je drahá záležitost, říká Benešová

PRAHA Předsedové soudů se bouří proti snižování počtu soudců. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová oponuje: „Máme přes tři tisíce soudců a klesá nám kriminalita i nápad v občanskoprávních věcech.”

Benešová poukazuje na to, že počet soudců v České republice je vysoký, a říká: „Musíme se přizpůsobit současné době a jestliže se dělají dohody o vině a trestu, a ještě klesá kriminalita, no tak nepotřebujeme tolik trestních soudců, co teď máme, a je potřeba, aby se přesunuli na jiné úseky, kde budou vypomáhat s jinými problematikami.”



A dodává: „Navíc soudce je drahá záležitost, protože průměrný plat soudce je 140 tisíc. My jim místo toho nabízíme asistenty, kteří jsou levnější, tu práci také vykonají, pokud nemusí chodit do jednacích síní. Dělají jim přípravné práce nebo porozsudkovou agendu. Nabízíme jim i vyšší soudní úředníky, aby si sestavili takové mini týmy, o tom se tady léta hovoří.“



