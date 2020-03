legalTV.cz: Stačí daňové úlevy a půjčky k nápravě škod?

PRAHA Stačí daňové úlevy a půjčky k nápravě škod? Radí advokát Tomáš Sokol.

,,Já se domnívám, že ne a docela mě překvapuje, že jsou inzerovány tyto balíčky, ale ne to, co je základní. To znamená právo na náhradu škody. To právo vyplývá z toho, že tedy jsme v režimu těch krizových opatření a tam je, pokud vznikne škoda, právo na náhradu škody.”



Celé video můžete sledovat zde.