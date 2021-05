legalTV.cz: Tikají stopky pro poslední moratoria

PRAHA Dne 30. června 2021 končí jednatelům a členům představenstev společností v platebních potížích možnost využít ochranu v podobě mimořádného moratoria. Komu a jak může pomoci?

Mimořádné moratorium je nástroj, který slouží insolventním podnikům jako záchranný člun. Do toho člunu se nevejde všechno, jak už to v životě chodí. Dá se v něm ale přežít. Můžete ochránit základní životní funkce firmy, její core byznys. Je to nouzové řešení pro podniky, které by jinak neustály náraz poslední vlnycovidové pandemie. Aby však nedošlo k mýlce, záchranné čluny nejsou pro ty, kteří se topili v úpadku už předtím.



Jak již zaznělo, záchranné čluny v podobě mimořádných moratorií nejsou pro všechny. Jsou jen pro ty, kdo se potýkají s platebními potížemi až v důsledku pandemie. Učebnicovým příkladem jsou právě Smartwings. Lockdown leteckého provozu viděl na vlastní oči každý, kdo jej vidět chtěl. Všechny firmy se ale nenacházejí v tak zjevných potížích. Každý podnik také nemá natolik kvalitní brand, aby se mu podařilo zvládnout krizi bez narušení důvěry obchodních partnerů a bez potřeby zahájit insolvenční řízení. Přesto se může vyhnout prudkému nárazu do zdi v podobě neřízeného konkurzu. Existuje totiž ještě jiná možnost, jak využít mimořádné moratorium.

