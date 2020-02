legalTV.cz: Vězeň nás stojí třicetkrát více, než kolik za vězení zaplatí, říká Tejc

PRAHA Kolik stojí výkon trestu? Kdo to platí? Fungují elektronické náramky a domácí vězení, jako alternativa výkonu trestu? Proč se vracejí recidivisté zpět do vězení? Co by to mohlo změnit? Dozvíte se v rozhovoru legalTV.cz. Hosty jsou Jeroným Tejc, náměstek ministryně spravedlnosti a Simon Michailidis, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby České republiky.

„Pro stát je výhodnější z hlediska ceny domácí vězení, to je jednoznačné. Navíc každý, kdo je v domácím vězení platí 50 korun denně ještě státu respektive, platí za to, že užívá náramek, takže určitě to je výhodnější, ale otázkou je, co je účelnější. Jestli někomu stačí ten trest domácího vězení, aby se napravil, anebo musí přijít hold ta varianta tvrdá a pro někoho stejně neúčinná, protože řada těch, kteří prošli vězením stejně trestnou činnost páchají, ale to má ještě jiné příčiny,” říká Jeroným Tejc, náměstek ministryně spravedlnosti.



Podle náměstka generálního ředitele Vězeňské služby ČR Simona Michailidise je v současné době v Česku 1 500 odsouzených, kteří pykají ve věznicích za neplacení alimentů. „Z těch 1 500 je zhruba 500 lidí opravdu odsouzeno pouze za tento trestný čin. Já se opravdu domnívám, že tito lidé by měli být podrobeni jiným sankcím účinnějším, které by je přinutili zaplatit to, co náleží někomu jinému, než je držet ve věznicích za odměnu za práci, která je poloviční oproti minimální mzdě a prakticky jim nedává příliš šanci uhradit to co dluží,” doplnil Michailidis.

Celé video můžete sledovat zde.