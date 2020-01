Manželské smlouvy nabývají na popularitě. Mohou ochránit před dluhy snoubence

PRAHA Manželskou smlouvu si v minulém roce nechalo sepsat téměř jedenáct tisíc párů. Jde o nejvyšší počet uzavřených smluv od roku 2014, kdy je Notářská komora ČR (NKČR) začala evidovat. Od té doby jejich počet stoupá setrvale. Váhu manželských smluv také nedávno posílil Ústavní soud.

Sepsání manželské smlouvy vyjde na tři tisíce korun. „Velikost majetku nehraje roli, protože při podpisu předmanželské smlouvy není nikým zaručeno, že k uzavření manželství opravdu dojde. U smlouvy uzavírané za trvání manželství zase nemusí dojít k nabytí majetku. Hodnota věci se tak do ceny za sepis promítne jen když manželé nebo jeden z nich věc již vlastní a ve smlouvě si o ni své společné jmění manželů zužují či rozšiřují,“ vysvětluje Radim Neubauer, prezident NKČR. Pokud jde třeba o vůz v hodnotě do půl milionu korun, vyroste poplatek na 3 400 korun.



Rozdělení je nedotknutelné

Smlouvu je možné, nikoliv povinné, nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Za to si notáři účtují čtyři stovky, další dvě stě pak stojí zápis do neveřejné evidence pro účely pozůstalostního řízení. Výhodou zápisu do rejstříků je, že její existenci už nemusí manželé dokládat žádné třetí straně - například exekutor je povinen prověřit, zda majetek osoby, proti níž vede exekuci, není v seznamu zapsán.

Z obecných ustanovení občanského zákoníku totiž vyplývá, že součástí společného jmění jsou dluhy převzaté za trvání manželství. Avšak i pro dluhy vzniklé jednomu z manželů před uzavřením manželství může být společné jmění postiženo, avšak jen do určité výše. To je ovšem scénář pro případy, kdy nedošlo k úpravě společného jmění manželskou smlouvou.

O jedné manželské smlouvě bylo loni na jaře rozhodováno až před Ústavním soudem. Jednalo se o případ ženy, která před uzavřením manželství uzavřela s chotěm smlouvu o manželském majetkovém režimu, na jejímž základě nevzniklo společné jmění manželů. Důvodem uzavření smlouvy bylo, že budoucí manželka věděla o velkých dluzích svého nastávajícího. Přesto však po několika letech exekutor kvůli dluhu, jež měl její manžel u pojišťovny, obstavil manželčin účet v bance.



Obecné soudy na argument stěžovatelky o uzavření předmanželské smlouvy nechtěly slyšet. Vysvětlovaly to tím, že smlouva o majetkovém režimu byla do veřejného seznamu zapsána až skoro rok poté, co vymáhaná pohledávka vznikla.

Ústavní soud se postavil za stěžovatelku a potvrdil, že postupem soudů bylo porušeno její garantované právo na soudní ochranu a právo vlastnit majetek. „Ze smlouvy uzavřené mezi stěžovatelkou a jejím manželem lze jednoznačně dovodit vůli zejména stěžovatelky nebýt po uzavření manželství negativně dotčena existujícími dluhy svého nového manžela. Takto vymezený účel smluvní úpravy je zcela legitimní a legální, plně vyhovující právu člověka brát se o vlastní štěstí,“ stojí v rozhodnutí.

Ústavní soud tak potvrdil, že nelze vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku na základě předmanželské smlouvy vůbec nedošlo.

Věrnost je nevymahatelná

Prezident notářů potvrdil, že si cestu k manželským smlouvám našla i starší generace. Jde často páry, které si již jedním rozvodem a s tím souvisejícím vypořádáním společného jmění prošly. „Z této situace se poučily a před vstupem do druhého manželství už to nechtěli riskovat. Není také výjimkou, že si tyto smlouvy pořizují lidé, aby zachovali svůj majetek pro děti z prvního manželství,“ uvedl Neubauer.

Manželskou smlouvu uzavřenou před druhým manželstvím vidí jako vhodný nástroj, který snižuje nebezpečí exekuce při předlužení, u finančně zajištěných osob i Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů. Jinak to ale vidí u mladých snoubenců. Manželství vnímá jako jasně stanovený soubor práv a povinností.

„Uzavřením manželské smlouvy se tento soubor mění, což znamená, že jeden získá lepší postavení, zatímco postavení druhého se zhorší. Manželství je společenskou institucí, která má chránit slabšího člena. Tím je žena na rodičovské dovolené či s malými dětmi, senior nebo nemocný člověk. Těmto jedincům předmanželská smlouva obvykle ubere na právech, zatímco zdravému a výdělečnému muži na právech přidá,“ vysvětluje Kovářová.



Při své advokátní praxi tak klientům z výše uvedených důvodů uzavření předmanželské smlouvy nedoporučuje. „V mnoha případech je muž ochoten vstoupit do manželství jen za podmínky uzavření předmanželské smlouvy. A tak se žena musí rozhodnout, zda tuto cenu za manželství zaplatí. Velmi mladé a nezajištěné ženy, které takřka jistě budou mít děti, z tohoto důvodu od uzavření předmanželské smlouvy odrazuji. Je to pak smlouva jednostranně výhodná jen pro muže,“ konstatovala advokátka.

Snoubenci se ale často snaží do předmanželských smluv dostat i jiná ujednání než majetková. Třeba sankci za nevěru, četnost pohlavních styku, budoucí ujednání o dětech a podobně. „Pokud na tom trvají, ve smlouvě se to může objevit, ale mám velké pochybnosti o tom, že by se splnění takových povinností dalo vysoudit. Poučuji proto snoubence o tom, že taková ujednání budou pravděpodobně neplatná,“ řekla Kovářová.

Zbystřit by ale měli i ti, kdo uzavírají předmanželskou smlouvu s cizincem. Pokud totiž rozvod bude probíhat v jiné zemi, není tam platnost těchto manželských smluv automatická.