Mezi dlužníky existuje mylná představa, že mají nárok na splátkový kalendář, říká Preuss

PRAHA Dlužník často řeší jen to, co hoří. Předžalobní výzva je znamení, že má problém začít řešit, říká advokát Ondřej Preuss, spoluautor nového seriálu LN Dluhová poradna.

LN: Službu Dostupnyadvokat.cz jste spustili už před čtyřmi roky. Zájemci o právní služby vyplní jednoduchý kontaktní formulář, kde stručně nastíní téma, které chtějí řešit nebo si přímo vyberou balíček, který obsahuje několik úkonů advokáta. Jaký je podíl lidí, kteří s vámi konzultují problematiku dluhů?

V posledním roce nám tento segment začal výrazně narůstat. Bylo to poté, co jsme zavedli novou službu „Předžalobní výzva“, kdy se na nás obrací věřitelé, kterým někdo včas nezaplatil. Typicky jde o živnostníky, kteří někomu poskytli službu a nedostali za ní zaplaceno. Časté jsou také třeba případy, kdy si někdo chce nechat postavit plot, vyplatí řemeslníkovi zálohu, ale ten nikdy pracovat nezačne. Běžné je také klasické podnikatelské vymáhání pohledávek. Nabízíme prostě to, co se lidově někdy nazývá advokátní dopis, ve kterém vyzveme dlužníka, aby plnil, jinak přijde soud a prodraží se to všem. Vždy totiž usilujeme o smírné řešení, které šetří čas a energii na straně našeho klienta a peníze na straně dlužníka.

LN: Takže dlužníků, kteří hledají právní pomoc zas tolik není?

I jejich počet narůstá. Většinou jde o případy, kdy někomu dluží a chtějí konzultovat jakým způsobem se mohou bránit. Často se na nás obracejí už v situaci, kdy čelí právě předžalobní výzvě či soudnímu sporu. Mezi dlužníky je však stále velmi rozšířená představa, že existuje nárok na splátkový kalendář.

LN: Myslíte to tak, že si dlužníci myslí, že jim věřitel musí vždy vyhovět a umožnit platit ve splátkách? Čím si myslíte, že to je?

Děje se to často v situaci, kdy už někdo obdrží upomínku či předžalobní výzvu. Objevuje se to také i v situaci, kdy dlužník čelí už přímo rozhodnutí soudu. Je to takové chytání se stébla, kdy si člověk vůbec nedokáže představit, že by musel platit nejednou tak vysokou částku, protože většinou se dluh neskládá jen z původní jistiny, ale třeba i z výrazných nákladů řízení či smluvní pokuty. Dlužníci jsou pak často přesvědčeni, že jim věřitel musí se splátkami vyjít vstříc. Děje se tak často v případech, kdy už má člověk nějakou zkušenost s nezabavitelným minimem, takže si myslí, že po něm věřitel může žádat jen nějakou část dluhu. Lidé si také často neuvědomují, že když vlastní nějakou nemovitost nebo jiný majetek, tak o něj mohou kvůli dluhům přijít.

Vždy se do toho snažíme vstoupit a vyjednat i s protistranou splátkový kalendář. Může být totiž výhodný i pro věřitele, protože získá jistotu, že je dluh uznán a bude se splácet. Zahájení dalších právních kroků může mít nejistý výsledek, protože dlužník se může přehoupnout do úpadku a podobně.

LN: Proč jste se rozhodli pro vytvoření speciálních balíčků právních služeb? A jak to funguje?

Vypozorovali jsme totiž, že klienti, kteří hledají advokáta často nevědí, co přesně potřebují - jaké řešení je pro ně ideální. Velmi dlouho jsme dumali nad tím, jak spojit potřebu klienta a konkrétní právní řešení. Už dříve jsme nabízeli balíčky právních služeb, které přesně odpovídali konkrétní životní situaci – rozvod, darování majetku a podobně. Zjistili jsme ale, že řada klientů se v jednotlivých balíčkách nepoznávala. Po rozhovoru s klientem jsme buď schopni postavit mu řešení na míru nebo jej odkážeme právě na jeden z balíčků.

LN: Jakou má odezvu právě balíček „Předžalobní výzvy“?

Předžalobní výzva má dvojí výhodu - jednak ji vyžaduje zákon, aby byly případně přiznány náklady řízení, a také varuje dlužnou stranu před tím, že věřitel bude pohledávku vymáhat soudně. Máme zkušenost, že skutečně ve velkém počtu případů předžalobní výzva není jenom předpokladem řešením, ale řešením samotným. Dlužník je totiž často v situaci, kdy má problémy se svým cash flow a řeší jen to, co hoří. Jakmile dostane oficiální předžalobní výzvu, tak je to pro něj znamení, že tento problém hoří a začne jej řešit, tedy zaplatí.

LN: Velká část vaší klientely jsou právě ti, kdo se na vás dostanou přes internetové stránky. Balíčky máte cenově ohraničené, každý klient ví, kolik zaplatí. Myslíte si, že to je právě klíčem k úspěchu? Lidi se totiž často bojí si najmout advokáta, protože si myslí, že je to bude stát obrovské peníze.

U advokáta je důvěryhodnost jeho vystupování naprosto klíčová. Je to věc, se kterou pracujeme od začátku našeho projektu. Jedním z motivů nabízení těchto služeb, jednotlivých balíčků, bylo posílit důvěru v právní služby, ale zároveň ukázat transparentnost a vlídnost této služby. Jedním z nástrojů, jak cíle dosáhnout, je i jasné vymezení ceny služby.

LN: Myslíte, že za zvýšením využívání právních služeb na internetu může být i to, že se lidé mohou stydět za svoje problémy, a tak radši využijí on-line poradenství, než aby fyzicky navštívili advokátní kancelář?

Máme určitou část klientů, kteří nemají čas a chuť se bavit s advokátem – někde se složitě objednávat, chodit do kanceláře a zdlouhavě to řešit. To jsou ale spíš klienti, kteří mají spoustu jiné činnosti a jsou zvyklí své záležitosti řešit on-line. Typově jsou to lidé, kteří chtějí na advokáta přehodit nějaký svůj problém. Výhodou naší služby je, že jsme zjednodušili vztah mezi advokátem a klientem. U klientů, po kterých někdo něco vymáhá nebo jim tím hrozí, toto pravidlo úplně neplatí. Tam naopak převažuje snaha o přímý kontakt s advokátem. Nebo alespoň ti, kdo se na nás obrátili své počáteční váhání nějak překonali.

Také jsme vypozorovali, že klientům nejde vždy jen o právní řešení, ale často jsou to psychologické výhody služby – dostanou ujištění, že se o věc postaráme a mohou se jí přestat věnovat, či mají alespoň pocit, že pro danou záležitost udělali maximum.

LN: V jakou denní dobu většinou chodí poptávky na právní služby?

To je zajímavé, běžně se totiž stává, že si lidé zadají poptávku po právních službách v pozdních večerních hodinách. Myslím, že to probíhá tak, že si to člověk přes den nastuduje, ale až večer doma se v klidu rozhodne, že službu skutečně objedná. Zajímavé je, že o svátcích nebo víkendech jsou poptávky výrazně slabší. V tomto případě tedy neplatí pravidlo, že by to člověk odložil na víkend, o víkendu chtějí mít lidi od právních problémů klid. Přestože jsme advokátní e-shop, ale oproti běžným e-shopům, které mají kulminaci kolem svátků, je to u nás úplně naopak. Vánoční svátky odvádějí lidi do soukromé sféry, takže to pro nás není rozhodně vrchol roku jako pro obchodníky.

LN: Kdy tedy pro vás ten vrchol?

Na podzim a na jaře. Ani léto ale není slabé. Rozhodně tedy neplatí pověstný francouzský rok, kdy se pracuje jen čtyři měsíce v roce, protože jindy jsou prázdniny nebo nějaké zrovna skončily či brzo začnou další.

LN: Když se porozhlédneme po trhu, tak nelze přehlédnout různé dluhové poradny. Existují nějaká pravidla, podle kterých může spotřebitel poznat, že mu v poradně skutečně pomohou a naopak nevytáhnou další peníze?

Pravidla se vymezují velmi obtížně. V posledních letech se v této oblasti udělalo dost práce, a to jak na straně regulace nebankovních poskytovatelů půjček, tak na straně obrany proti nespravedlivým vymáháním. Za jedny z nejhorších považuji případy rozhodčích nálezů, kdy byl rozhodne spolčený s poskytovatelem půjček. Existují ale určitě i dobré poradny, které zjistí, že vůbec i titul k dluhu je pochybný a pomůžou klientovi. Na druhou stranu se ale na trhu pohybují i šejdířské poradny, které slibují, že vyřeší lidem dluhy, ale ve skutečnosti si jen od něj vezmou další peníze na řešení dluhu a pak mu řeknou, že vlastně žádné řešení neexistuje.

LN: Myslíte, že v takové krizové situaci se lidé na poradnu obracejí spíš než na advokáta?

V tomto ohledu mi přijde trochu nešťastná úprava insolvenčního řízení ve vztahu k fyzickým osobám, kdy je striktně limitována odměna advokátů za poskytnutí právních služeb. Vede to totiž k tomu, že se většině advokátů vůbec nevyplatí službu poskytovat, což žene dlužníky do náruče některých pochybnějších poraden. Přeci jen u advokáta má člověk vždycky jistotu, že je nějakým způsobem regulován a nemůže se před svojí odpovědností schovat.