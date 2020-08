Nejvyšší soud potvrdil tříletou podmínku bývalému vojákovi za účast v bojích na Ukrajině

Brno Nejvyšší soud potvrdil verdikt nad bývalým vojákem potrestaným za účast v bojích na Ukrajině na straně samozvané Doněcké lidové republiky ovládané proruskými separatisty. Erik Eštu dostal dva roky vězení s tříletým podmínečným odkladem.

Dovolání podal jak Eštu, tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Oba podněty jsou odmítnuty. Odůvodnění zatím není dostupné.

Eštu byl původně obžalován z terorismu. Krajský soud v Pardubicích mu uložil tři roky se čtyřletou podmínkou za účast na organizované zločinecké skupině. Vrchní soud čin znovu překvalifikoval a vyměřil Eštuovi mírnější podmínku za službu v cizích ozbrojených silách.



Nejvyšší státní zástupce se přikláněl ke kvalifikaci zvolené krajským soudem. Podle Zemana se Eštu „vědomě včlenil do organizované zločinecké skupiny zaměřené na systematické páchání teroristických útoků“.

Za terorismus by muži hrozilo až 20 let vězení, za účast na zločinecké skupině až 12 let. Za službu v cizích ozbrojených službách je maximální sazba pět let.

Podle obžaloby se Eštu v roce 2015 vydal na Ukrajinu a zúčastnil se bojů na straně neuznaného státu ovládaného separatisty. Podle spisu od 11. dubna do 5. května nosil uniformu republikánské gardy Doněcké lidové republiky, držel stráž v zákopech, udržoval zbraně a hlídal tržnici, kde byli vojáci ubytovaní. Jeho účast při ostřelování se neprokázala.

Eštu u krajského soudu uvedl, že na Ukrajinu cestoval jako turista proto, aby poznal zemi, odkud pochází jeho manželka. Navštívil tam i kamaráda, kterého poznal v Praze. Na Ukrajině Eštu chodil v ruské uniformě, našil si na ni nášivky z Doněcké republiky. Pořizoval snímky s bojovníky. Na frontu se prý nedostal kvůli hlídkám, které je s kamarádem na bojové území nepustily.