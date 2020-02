O posty předsedů 3 krajských soudů usiluje 7 zájemců. Krajský soud v Hradci Králové má jen 1 uchazeče

Praha Do výběrového řízení na předsedy tří krajských soudů se ministerstvu spravedlnosti přihlásilo celkem sedm uchazečů. O vedoucí post u soudu v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích usiluje po třech kandidátech, Krajský soud v Hradci Králové by rád vedl jediný uchazeč. Na dotaz ČTK to v úterý uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Výměna pěti předsedů krajských soudů z osmi bude naprosto zásadní, říká Zemanová Termín pro doručení přihlášek vypršel v pondělí 10. února. „Nyní budou přihlášky posouzeny z hlediska jejich úplnosti, bude stanoven termín výběrového řízení, ustanoveny výběrové komise a požádáno o podklady,“ sdělil mluvčí.

Vedoucí pozice u ústeckého krajského soudu se uvolnila poté, co se Luboš Dörfl stal předsedou Vrchního soudu v Praze. Šéf českobudějovického soudu Milan Tripes ve funkci skončil předčasně ze zdravotních důvodů. Předsedovi Krajského soudu v Hradci Králové Janu Čiperovi vyprší funkční období letos v červenci. Server Česká justice minulý týden napsal, že o vedení českobudějovického krajského soudu mají zájem stávající místopředseda soudu pro insolvenční úsek Zdeněk Strnad a předsedkyně Okresního soudu v Písku Martina Flanderová. Zmínil také předsedu prachatického okresního soudu Daniela Prouzu i dočasně pověřeného předsedu krajského soudu Jiřího Šťastného. Královehradecký soud má jen jednoho uchazeče Ohledně ústeckého krajského soudu zvažoval podle serveru svou účast ve výběrovém řízení tamní místopředseda pro insolvenční úsek Tomáš Zadražil. Zájem vést soud potvrdili také místopředsedkyně pro civilní věci Lenka Ceplová a šéf liberecké pobočky soudu Roman Buchal. Do konkurzu na předsedu královéhradeckého krajského soudu podal přihlášku tamní místopředseda pro civilní věci Vladimír Lanžhotský, doplnila Česká justice. Předseda Ústavního soudu Rychetský vyzval k překreslení soudní mapy ČR. Je prý zastaralá Ministryně Marie Benešová (za ANO) předem avizovala, že bude respektovat doporučení výběrové komise, a že tedy navrhne prezidentovi ke jmenování vítěze jednotlivých výběrových řízení. Pětičlennou komisi sestavuje ministryně, uchazeči mohou vůči jednotlivým členům vznést námitku podjatosti. Kandidáti na funkci předsedů musí být soudci, kteří za sebou mají nejméně osm let soudcovské praxe. Při pohovoru před komisí budou prokazovat své odborné, organizační a řídící schopnosti.