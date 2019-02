Oddlužovací očistec a jeho nová pravidla. Dlužníkovi zůstane měsíčně víc peněz

PRAHA Prezident Miloš Zeman koncem minulého týdne podepsal takzvanou oddlužovací novelu, jež otevírá dveře vstupu do osobního bankrotu širokému spektru zadlužených. Lepší podmínky budou mít důchodci či handicapovaní, ti se dluhů mohou zbavit už za tři roky. Zvýší se totiž částka, která nesmí být dlužníkovi zbavena z měsíční mzdy.

Novela počítá se dvěma způsoby oddlužení – se zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře spolu s prodejem majetku. Podle dosavadní legislativy bylo možné oddlužení i samostatně pouze plněním splátkového kalendáře.



„Důvodem zavedení kombinace dosud samostatných způsobů oddlužení byla snaha určitým způsobem kompenzovat celkové zmírnění podmínek a nově zaváděnou ochranu obydlí,“ vysvětlila Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Bude však lhostejné, zda dlužník nějaký majetek vlastní, nebo ne. Výjimkou bude, pokud by byl majetek účelově převeden před zahájením insolvenčního řízení. To by totiž byl nepoctivý záměr, který by vstupu do procesu oddlužení bránil.

„K prodeji majetku movitých věcí bude docházet podobně jako u exekucí. Insolvenční zákon však brání zpeněžování drobného nebo málo hodnotného majetku, pokud by z výtěžku jeho zpeněžení nebyli uspokojeni věřitelé, tedy celá odměna by padla na náhradu hotových výdajů správce,“ dodala Machálková.

A jak s dluhy z podnikání?

Dlužník dosáhne prominutí zbytku dluhů dvěma způsoby. Pokud splatí za tři roky alespoň 60 procent dluhů nebo za pět let, neporuší-li povinnost vyvíjet veškeré úsilí, aby dluhy umořil. Jestliže dlužník za pět let umoří alespoň 30 procent dluhů, má se za to, že takovou povinnost neporušil. V ostatních případech bude po pěti letech zkoumáno, zda se dlužník skutečně snažil, co to šlo.

Oddlužit se mohou i lidé, kteří si dluhy nesou z neúspěšného podnikání. S tím ovšem musí souhlasit jeho věřitelé. Od července 2017 platí místo výslovného souhlasu mechanismus „kdo mlčí, souhlasí“. „Věřitel tak musí insolvenčnímu správci výslovně sdělit, že s oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodnit,“ dodala Machálková.

Pokud má zájemce dluhy z podnikání a zároveň je starobní nebo invalidní důchodce, platí pro něj zkrácená tříletá varianta. Existence dluhů z podnikání totiž nijak nesouvisí s délkou oddlužení a představuje pouze potenciální překážku na vstupu.

Jestliže se dlužník rozhodne vstoupit do procesu oddlužení, nemusí nutně hned na začátku vědět, za jak dlouho hodlá dluhy splatit. V návrhu totiž není potřeba vymezit, zda volí tří-, nebo pětiletou variantu. „Bude se sledovat, jestli dlužník v době tří let splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 procent pohledávek. Pokud nikoliv, dlužník automaticky postoupí do pětileté varianty,“ vysvětlila Machálková. Stačí když dlužník navrhne způsob oddlužení. „Tím se myslí jeho volba mezi oddlužením, které navrhuje zpeněžení jeho majetku, a oddlužením splátkovým kalendářem,“ uvedl Michal Žižlavský, insolvenční správce a advokát. Ke splnění oddlužení také dojde v libovolném okamžiku, kdy dlužník splatil svým nezajištěným věřitelům všechny pohledávky.

Ve spojitosti s novelou má od července platit nařízení vlády, kterým bude zvýšena základní částka, jež nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy. „Dlužníkovi bez vyživovací povinnosti pobírajícímu čistou měsíční mzdu ve výši 27 000 Kč je dnes sráženo 17 357 Kč a zůstává mu 9643 Kč. Po účinnosti novely nařízení by srážka činila 14 143 Kč a zůstalo by mu 12 857 Kč,“ uvedla příklad Machálková.

Přehled o všech regionech

Na dlužníka po celou dobu procesu oddlužení dohlíží insolvenční správce. Zkoumat bude i to, jestli si dlužník nemohl najít jiné a lépe placené zaměstnání. „Insolvenční správce má prověřovat, zda a jak si dlužník hledá práci, jaké má pracovní možnosti ve svém regionu a jestli neukrývá majetek,“ vysvětlil Žižlavský. To ale může fungovat, jen pokud budou mít správci dostatečné personální kapacity. Řada insolvenčních správců totiž dnes funguje tak, že mají zřízené pobočky v několika soudních krajích. Zajišťují si tím dostatečný přísun práce, ale v regionech reálně nejsou. Teď musí region správci skutečně znát.

Novela tak klade na správce vyšší nároky – na jejich personální, ale i materiální kapacity. „Novela předpokládá, že budou mít správci přehled o zaměstnanosti, pracovních možnostech a ceně práce ve všech regionech, kde mají provozovny. Reálně to podle mého názoru zvládnou jen správci, kteří působí v korporacích,“ dodal Žižlavský.