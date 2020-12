Parlament schválil zákon o náhradním výživném. Stát dá rodičům až tři tisíce korun měsíčně

PRAHA Senát schválil vládní návrh zákona o náhradním výživném. Rodič pečující o nezaopatřené dítě se bude moci už od 1. července příštího roku obrátit na stát, aby mu nahradil výživné, které mu na společné dítě nezaplatil druhý z rodičů. Na něm pak bude stát vyplacené náhradní alimenty vymáhat. Prezident zákon již podepsal.

„Je to zákon, o kterém diskutujeme 15 let a pomůže 24 tisícům dětem ročně,“ řekla v polovině listopadu při schvalování této předlohy ve sněmovně jeho předkladatelka, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Její resort si od návrhu zákona slibuje pomoci rodičům samoživitelům, u nichž je třetím nejdůležitějším zdrojem příjmů právě výživné na nezaopatřené dítě (14,6 procenta). To však až 30 procent samoživitelů nepobírá, protože ho druhý z rodičů nehradí. Důvodová zpráva k návrhu zákona se odvolává na zjištění Českého statistického úřadu, podle něhož bylo před dvěma lety chudobou ohroženo 30 procent rodin samoživitelů.



Úřady práce budou posílat až 3000 korun měsíčně

Náhradní výživné bude fungovat jako doplatek do výše soudem určených měsíčních alimentů. Pokud rodič neuhradí výživné na své dítě vůbec anebo jen zčásti, stát druhému rodiči rozdíl dorovná. Maximálně ale jen 3000 korun měsíčně. Nedoplatky nad tuto částku bude muset druhý z rodičů vymáhat po tom neplatícím tak jako dosud – soudně a pak prostřednictvím exekutora nebo soudního vykonavatele.

O náhradní výživné půjde požádat, jakmile budou dlužné alimenty vymáhány v exekuci. Po zahájení tohoto řízení postačí vyplnit formulář dostupný na webu ministerstva práce a sociálních věcí anebo úřadů práce, jež budou o přiznání náhradního výživného rozhodovat, a uvést v něm určenou měsíční výši alimentů, kolik z toho bylo zaplaceno a jak velký je dluh.

Náhradní výživné se bude k rukám druhého z rodičů vyplácet čtyři měsíce. Za celou dobu nezaopatřenosti dítěte, nejvýše však ve 24 měsíčních splátkách.

„Jednoznačně jsem se postavila za schválení tohoto návrhu zákona. Jde o velmi důležitou úpravu, která garantuje, že v případě, že nejsou ze strany otce či matky placeny alimenty, bude tyto peníze poskytovat stát a následně je vymáhat. Víte, že alimenty neplatí čtyři z deseti rodičů? Jejich vymáhání je pak otázkou někdy i roky trvajícího boje. Považuji proto za mimořádně důležité se za potřebné lidi postavit a poskytnout jim podporu. Děti za nic nemohou a peníze si obstarat nedokážou. Nelze připustit, aby strádaly kvůli neschopnosti jednoho z rodičů,“ napsala na svém facebookovém profilu kladenská senátorka Adéla Šípová (za Piráty).

Poslanci nebyli v názoru na náhradní alimenty jednotní

Sněmovna schválila vládní návrh zákona o náhradním výživném v polovině listopadu hlasy 81 z 99 přítomných poslanců.

Opoziční ODS neuspěla se snahou o jeho zamítnutí. Zamítnuty byly též dva pozměňovací návrhy Pirátů. Ti chtěli zrušit ustanovení, podle kterého by stát vyplácel náhradní výživné nejvýše dva roky, aby nárok na něj trval po celou dobu nezaopatřenosti dítěte. Piráti též navrhovali vypočítávat výši náhradního výživného ze životního minima.

Slovensko má zákon o náhradním výživném od roku 2005.