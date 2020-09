Práva přizpůsobila výuku epidemiologické situaci

PRAHA Pražská práva převedla výuku do on-line režimu nejméně do 31. října. Olomoucká právnická fakulta bude celý zimní semestr učit bezkontaktně. V Brně zvýšili stupeň epidemiologického nebezpečí a zavedli hybridní režim. Plzeňská práva zahájí výuku osobně, pak se uvidí.

Pražská práva budou nejméně do 31. října vyučovat distanční formou. Jde o důsledek nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy z pátečního odpoledne, jímž s účinností od pondělí zakázala na území celého hlavního města osobní přítomnost studentů při výuce na vysokých školách.



Zákaz nedopadá na studenty, kteří chtějí individuálně navštívit knihovnu nebo studovnu, jít na individuální konzultace studijní látky, popřípadě se z ní nechat, pokud to nestihli do konce letního semestru, přezkoušet. U zkoušky jich však nesmí být současně přítomno více než 10.

„Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze vyloučit, že by počet nakažených onemocněním covid-19 mohl v Praze stoupat,“ píší hygienici ve svém pátečním nařízení.

Na uzavření jsme připraveni

„Naše fakulta respektuje stanovisko Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, podle něhož je plošný přechod k distanční výuce nepřípustný. Současně jsme ale předpokládali, že na ni dříve či později stejně dojde, a proto jsme se na ni intenzivně připravovali,“ odepsal LN proděkan pražské právnické fakulty Marek Antoš.

„U seminářů budou preferovanou variantou on-line webináře přes aplikaci Microsoft Teams či Zoom. Na těchto platformách bude možno vést i přednášky. Budou se nahrávat, aby si je studenti mohli zpětně přehrát,“ přibližuje Antoš, co všechno od tohoto týdne týdne čeká studenty pražských práv. Zatím především v již probíhajícím předmětu Úvod do studia práva. Od příštího týdne ale v tomto režimu poběží i přednášky z ostatních povinných předmětů a počínaje týdnem od 5. října veškerá výuka.

Pandemie koronaviru neomezuje chod pražských práv poprvé. Zasáhla do něj už na jaře, kdy vláda během nouzového stavu uzavřela všechny školy. „Zatímco tehdy jsme spoléhali na domácí vybavení našich pedagogů, dnes už mohou vést výuku ze svých fakultních počítačů. Dovybavili jsme je nezbytným příslušenstvím. Také je školíme, jak i on-line formou dosáhnout co nejlepší úrovně výuky a jak do ní zapojit studenty,“ dodává Antoš.

Podle proděkana pražských práv si učitelé i studenti odnesli z jarního nouzového chodu fakulty poznání, že i když kontaktní výuku nelze v plné šíři nahradit on-line prostředky, mohou se navzájem dobře doplňovat. Pražská práva chtějí proto přímo na fakultě vytvořit studio, kde bude možné natáčet profesionální výukové kurzy, včetně potřebné postprodukce.

Bezkontaktní Olomouc

Kompletní přechod na bezkontaktní výuku po celý zimní semestr ohlásila už na začátku září jako první ze čtyř právnických fakult ta olomoucká. „Půjde o takzvanou teleprezenční výuku. Přednášky studentům zpřístupníme formou živých videopřenosů nebo audio či videozáznamů. Semináře proběhnou podle plánovaného rozvrhu formou webinářů,“ odepsal LN děkan fakulty Václav Stehlík.

Ačkoli se vyučující budou se studenty setkávat přes internet ve virtuálním prostředí, rozsah výuky zůstane podle Stehlíka zachován. V dovednostních předmětech, u kterých by absence přímého kontaktu nevedla k naplnění jejich cíle, umožní olomoucká práva kontaktní výuku s maximálními protiepidemiologickými opatřeními. „Takto se budou setkávat studenti s vyučujícími například rámci studentské právní poradny,“ doplňuje Stehlík.

Brněnská práva zežloutla

Masarykova univerzita, jejíž součástí jsou i brněnská práva, od pondělí mění barvu semaforu. „Vzhledem k aktuální situaci rozhodl krizový štáb univerzity přepnout semafor do žluté barvy. Veřejnost má od pondělí zakázáno vstupovat do univerzitních budov. Výuka více než 50 osob současně bude probíhat pouze distanční formou,“ informovala v neděli odpoledne na Twitteru

Na univerzitním webu se uvádí, že při žlutém stupni epidemiologického rizika se mimo jiné doporučuje uzavřít počítačové studovny a vnitřní sportoviště a zaměstnancům nařídit home office nebo alespoň na pracovišti zajistit jejich střídání.

„Výuka bude probíhat v takzvaném hybridním modelu. To znamená, že nepovinné přednášky se uskuteční v on-line režimu, semináře a cvičení v prezenční formě,“ odepsal LN děkan brněnských práv Martin Škop. Vše podle něj bude záležet na vývoji epidemiologické situace, jíž se brněnská práva podřídí.

Plzeň zahájí výuku osobně

„Nepřijde-li zákaz, zahájíme výuku kontaktně. Zejména studentům prvního ročníku je třeba dát instrukce, jak studovat v případě přechodu do úplné on-line výuky. Také by měli mít možnost vyměnit si se spolužáky kontakty. Studenti i my jsme flexibilní, to je koneckonců naše potřebná profesní vlastnost, a tak se nebojíme ani improvizace,“ odepsal LN děkan plzeňských práv Stanislav Balík.