Právní barometr: Advokáti by své vedení rádi volili i online

PRAHA Elektronické hlasování by už dnes mělo být samozřejmé. Vše by mělo být přizpůsobené 21. století. Umožnilo by to volit i advokátům ze vzdálenějších míst, kteří na sněm nemohou přijet osobně. Osobní účast na sněmu patří do minulého století. Vedlo by to k většímu zájmu o volby. Umožnilo by to hlasovat všem advokátům oproti malému počtu těch, kteří na sněm přijeli.

GLOSA: Mnichovští advokáti jsou o krok napřed Tak v anonymní anketě LN Právní barometr zdůvodnila zavedení elektronických voleb do orgánů České advokátní komory (ČAK) většina dotázaných advokátů – rovná padesátka z 57, kteří LN zaslali své odpovědi.

Do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise ČAK lze dnes volit jen osobně na sněmu, který zasedá každé čtyři roky. Ten příští se má sejít až za rok na podzim, ale třeba letos by se kvůli nepříznivé epidemiologické situaci konat ani nemohl. Ve vnitřních prostorách je zakázána přítomnost více než 10 lidem současně. V Mnichově hlasují i online Podle zjištění LN umožnila mnichovská advokátní komora svým členům, jichž je dvojnásobně víc než českých advokátů dohromady, elektronicky hlasovat už loni. Volby do jejích orgánů se konaly i letos na jaře během první vlny pandemie covid-19. Anonymitu voleb, kvůli níž někteří advokáti v anketě LN Právní barometr vylučovali hlasovat prostřednictvím datových schránek anebo si z obavy o zachování tajnosti voleb elektronické hlasování vůbec nepřáli (4), zajistili v Mnichově s německou důkladností. Každý advokát obdržel osobní přístupové údaje do hlasovacího systému, který mu vygeneroval anonymní klíč, z něhož již nešlo zjistit jeho totožnost. Elektronický hlasovací lístek věděl, že jej vyplnil držitel anonymního klíče, ne však, jak hlasoval. A virtuální volební urna věděla, že obsahuje vyplněný lístek, ale nemohla zjistit, kým. Hlasovat šlo i z mobilu. „Elektronické volby by si s ohledem na požadavek přímé a tajné volby vyžádaly milionové náklady. Náš rozpočet je ale tvořen zásadně advokátními příspěvky,“ odepsal LN předseda ČAK Vladimír Jirousek. Ty Komora předloni zvedla o 2 600 Kč za rok. Loni a letos tak jen na tomto rozdílu vybrala od téměř 12 tisíc aktivních advokátů cca 60 milionů. Redakce LN zaslala volební manuál mnichovské advokátní komory ČAK. „Děkuji, určitě ho nějak využiji,“ odepsal LN její místopředseda Tomáš Sokol. Nyní ho již analyzuje IT Komory. Zda by se mělo do orgánů ČAK volit i elektronicky, to 3 advokáti z celkem 57, kteří LN zaslali své odpovědi, nevědělo.