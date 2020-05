PRÁVNICKÝ GLOSÁŘ: Rychlejší soud by ve své době chtěl i Chaplin

PRAHA Jsme ústavní soudci, ne dostihoví žokeji nebo dělníci u pásu. Tak vyzněla jediná souhrnná odpověď osmi soudců Ústavního soudu, včetně jeho předsedy, na téměř 100 obecných i konkrétních otázek, které jim LN zaslaly před publikováním statistiky nedodělků u Ústavního soudu s cílem dát jim prostor vysvětlit, proč v řízeních o stížnostech dochází k průtahům a považují-li je za porušení práva na spravedlivý proces.

„Rozhodovací činnost Ústavního soudu není dostihový sport. Důležité není být první na pásce, ale na konci řízení nalézt spravedlnost, ochránit ústavnost a zaštítit lidská práva. Snaha hodnotit kvalitu soudce výhradně podle mechanického přepočtu věcí vede ke stejně absurdním výsledkům jako činnost pásového dělníka ve filmu Moderní doba,“ odepsal LN Ústavní soud za všechny soudce.



Postavu pásového dělníka ve filmu Moderní doba ztvárnil Charlie Chaplin.

Zázraky nepomohou

Jde-li o nepříjemné téma, zůstali soudci raději uzavřeni ve slonovinové věži v brněnské Joštově ulici, nejspíše přesvědčeni, že leží-li jim na stolech stížnosti čtvrtým rokem, je to v pořádku.

Není. Čl. 83 Ústavy definuje Ústavní soud výslovně jako soudní orgán ochrany ústavnosti, nikoli jako rituální svatyni, kde se okolo stížností obřadně chodí a tajné formulky vyslovují tak dlouho, dokud se stížnosti samy zázrakem nevyřídí.

Ústavní soudci by měli stížnosti aktivně rozsuzovat, a ne čtyři roky z desetiletého mandátu strávit bádáním nad jejich složitostí. Jsou stížnosti z roku 2016 složité a něčím výjimečné? Ani na to LN neodpověděli.

Chaplina se justice nezastala

V reakci na to, že soudci v odpovědi zmínili film Moderní doba (1936) s Charlie Chaplinem v hlavní roli, je třeba uvést, že by se ho taková narážka od osob v talárech právem dotkla.

V roce 1953, za tuhého poválečného mccarthismu, mu nebylo umožněno vrátit se do USA. Důvod? Chaplinova údajná neamerická činnost. Dlouhých 19 let proto žil ve Švýcarsku. Do Států se podíval až v roce 1972, když tam přebíral Oscara za své celoživotní dílo.

Všichni Chaplina známe jako toho, kdo rozdával smích. Rychlejší rozhodování ústavních soudců, jejichž funkci v USA i tehdy plnilo devět soudců Nejvyššího soudu, by však ve své době uvítal i on. A to tak, jak ho neznáme: smrtelně vážně.