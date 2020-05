Problém u Ústavního soudu: podjatý asistent. Ekologické spolky označil za teroristy

Praha Na stole ústavního soudce Radovana Suchánka leží bezmála tři roky návrh skupiny senátorů, kteří chtějí ekologickým spolkům vrátit právo účastnit se stavebních řízení. Podklady, jak s tímto návrhem naložit, pro Suchánka chystá jeho nový asistent Tomáš Grygar. Ten se přitom před nástupem na Ústavní soud nevybíravě vyjádřil právě o ekologických spolcích. Označil je za teroristy.

Podle advokáta Petra Svobody, který podání za senátory sepsal a před Ústavním soudem je i zastupuje, vzbuzuje Grygarova facebooková hláška pochybnost, zda si jako asistent ústavního soudce udrží od svých soukromých názorů odstup. Tedy bude-li při přípravě podkladů a radách soudci Suchánkovi postupovat nestranně. Svoboda proto v pondělí Ústavní soud na Grygarovo facebookové prohlášení upozornil. A také namítl jeho podjatost.

„Sračky“, „teroristé"

„To, že Přerovem projíždíte i hodinu a dýcháte všechny sračky z kamionů, jim je jedno. Důležitější jsou dva kusy křečka polního. Stojím si za tím, že Děti Země jsou ve své podstatě teroristická organizace. Je potřeba, aby stát těmto ekoteroristickým spolkům znemožnil podávat opravné prostředky a správní žaloby,“ napsal Grygar loni v prosinci na svém facebookovém profilu.

Příspěvek dnešního asistenta soudce Suchánka, který vzbudil rozruch.

Printscreen této hlášky začal mezi lidmi z justice kolovat hned, jakmile Grygar v dubnu nastoupil na Ústavní soud. Podle informací LN si jej všimli už i ostatní ústavní soudci.

Právě s Grygarem se přitom soudce Suchánek podle informací LN radí, jak by soudci měli o návrhu senátorů rozhodnout. „To se mi u Ústavního soudu snad ani nechce věřit. Zní to jako absurdní vtip. Musel jsem na to procesně reagovat,“ uvedl advokát Petr Svoboda v reakci na Grygarovo facebookové prohlášení, když mu ho LN ukázaly.

„Novelizace účinná od července 2017 ekologickým spolkům bez náhrady odebrala právo na účast tam, kde rozhodují jiné orgány než orgány ochrany přírody a krajiny. Například právě stavební úřady,“ vysvětlil advokát Petr Svoboda, proč se senátoři v srpnu 2017 na Ústavní soud obrátili.

Omezení účasti ve stavebním řízení tak od ledna 2018 dopadlo právě na Grygarem zmíněný ekologický spolek Děti Země.

Ostrý slovník z Trikolóry

Tomáš Grygar pochází z Přerova, o jehož obchvatu ve svém facebookovém prohlášení psal. Do příchodu na Ústavní soud byl činný v tamní buňce hnutí Trikolóra. Za politický projekt Václava Klause mladšího vystupoval též jako právní expert. Nešetřil přitom ostrou kritikou členů současné vlády. „Ministr Petříček je z mého pohledu nejhorší člen vlády. Plně podporuji prezidenta Zemana v myšlence na přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma,“ řekl například loni v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Grygar nyní v Trikolóře aktivně nepůsobí, členství těsně před nástupem na Ústavní soud přerušil. Podle informací LN jí však vděčí za to, že se k soudu dostal. Za asistenta ho měl totiž Suchánkovi doporučit aktivní člen tohoto hnutí, advokát a bývalý náměstek dřívější nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké Zdeněk Koudelka. Suchánek ani Grygar na dotazy LN nereagovali.

Grygara jmenoval Rychetský

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, v jehož pravomoci bylo Grygara do asistentské funkce jmenovat, stejně jako ho z ní může odvolat, se ke zjištění LN vyjádřil až po urgencích. „O tom, kdo soudci Suchánkovi jmenování pana Grygara navrhl, nebylo panu předsedovi nic známo. Ostatně nemá ani právo, ani důvod to zjišťovat. Stejně tak nemá možnost ani oprávnění zjišťovat, jaké názory projevoval pan Grygar v minulosti na sociálních sítích. Pokud by bylo ověřeno, že on či kterýkoli jiný pracovník Ústavního soudu použije digitální prostor k šíření nepřijatelných a nenávistných názorů či stanovisek, byl by to nepochybně důvod k pracovněprávním opatřením,“ tlumočila LN stanovisko Rychetského mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Pokud by se Rychetský o Grygarova veřejná prohlášení zajímal ještě před jeho jmenováním, nemusel dnes Ústavní soud řešit námitku podjatosti, kterou vůči Grygarovi za senátory uplatnil jejich advokát. Rychetského povinností není jmenovat asistentem každého, koho mu soudci navrhnou.

„Spoléhám na silnou vnitřní integritu ústavních soudců. Minulost a názory pana Grygara tuto mou důvěru silně oslabují. Nezbývá než věřit, že plénum nebude vycházet pouze ze stanoviska asistenta, které, jak již tušíme, není v souladu se silným zájmem na společenském konsenzu v tomto státě,“ odepsala LN senátorka Jitka Seitlová, jež patří do skupiny členů horní parlamentní komory, kterou advokát Svoboda před Ústavním soudem zastupuje.

„Jde o nehorázné výroky,“ odepsal LN předseda Dětí Země Miroslav Patrik.