Rozvod se prodraží. Ministerstvo plánuje zvednout poplatky pro ty, co se spolu nedomluví

PRAHA Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu, která má prodražit rozvody. Za návrh rozvodu, kdy se manželé na všem dopředu nedohodnou, by měli zaplatit sedm tisíc, tedy o pět tisíc korun víc než doposud. V případě rozchodu po dohodě zůstane poplatek dvoutisícový – takových případů je nyní zhruba polovina.

„Smyslem je zvýhodnit případy, kdy se manželé dokážou domluvit na všech okolnostech souvisejících s rozvodem, zejména na úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu,“ uvádí ministerstvo. Proti návrhu včera ostře vystoupila organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí.



„Zastupujeme oběti domácího násilí, které se ve většině případů nerozvádějí dohodou. Takový poplatek je pro naše klientky likvidační, a situace je tak pro ně neřešitelná,“ uvedla Veronika Ježková, vedoucí právnička organizace. Zmíněný poplatek přitom není jediným zvýšeným výdajem, který má rozvod rozhádané páry v budoucnu stát.

Za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně ve věcech péče o nezletilé dítě a jeho výživy, určení rodiče, který ho bude zastupovat, a podobně zaplatí nově navrhovatel tři tisíce korun. Nové kompetence při dohodnutých rozvodech získají notáři.

Další novinkou v rozvodovém řízení má být možnost uzavření dohody o poměrech dítěte ve formě notářského zápisu, jež bude nahrazovat schválení dohody soudem. Jít má o možnost pro páry, které jsou schopny se spolu domluvit.



Zmíněná dohoda má upravovat vyživovací povinnosti nebo povinnosti a práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti. Rozcházející se páry za ni notáři zaplatí tři tisíce korun. Dokument bude obsahovat údaje o příjmech rodičů dítěte aspoň za posledních šest měsíců, rozsah, v jakém o potomka osobně pečují, informace o tom, zda plní vyživovací povinnost k jiné osobě a v jakém rozsahu, údaje o odůvodněných potřebách dítěte, popřípadě o jiných významných skutečnostech, které byly vzaty v potaz při určení výše výživného.

Zkušenosti z dědických kauz

Primární kontrolu obsahu dohody má dle navrhované úpravy zajišťovat notář. Dbát má i na to, že domluva nebude ve zjevném rozporu se zájmem dítěte. Přenesení agendy z opatrovnického soudu na notáře se organizaci proFem nelíbí už třeba z důvodu, že když dokument schvaluje soud, bere v potaz i názor dítěte. Při sepisování dohody u notáře navíc nebude podle kritiků docházet k přezkumu skutečností, jež jsou podkladem pro její uzavření, v takovém rozsahu jako u soudu.

„Z běžné praxe známe četné případy, kdy dochází k zatajování skutečných příjmů a majetku rodičů, k uzavírání dohod o poměrech k nezletilým výměnou za přenechání majetku druhému z rodičů. Absence soudního dohledu dá takovým případům zcela onu pomyslnou zelenou, kdy nejvíce poškozeným bude právě dítě,“ uvedla Ježková, které vadí, že notáři nemají zkušenost s rodinným právem a opatrovnickou agendou.

Notářská komora však oponuje, že si její reprezentanti přinášejí velké zkušenosti z dědických kauz. „Doslova rodinnými mediátory se stávají v pozůstalostních řízeních, která jsou často velmi emočně vypjatá. Naprostá většina pozůstalých ale po projednání odchází od notáře s podepsanou dohodou v ruce. Dbáme na soustavné vzdělávání notářů a na jejich školení, jsme tak schopni zajistit kvalitní přípravu pro notáře i pro jejich zaměstnance“ reagoval na výtky Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Navíc, pokud se notář v průběhu řízení dozví o skutečnostech zakládajících možné ohrožení zájmu dítěte, může vznést podnět k soudu.

O tom, zda však zmiňované notářské dohody budou vůbec možné, rozhodne ještě vedení resortu spravedlnosti. „Naše druhá varianta počítá s možností dohod v písemné formě s úředně ověřenými podpisy,“ uvedl Martin Bačkovský z tiskového oddělení resortu. Ověření podpisu lze vyřídit na poště za 30 korun.

Pozastavit pilotní průkaz

Součástí balíčku chystaných změn, jenž prochází meziresortním připomínkovým řízením, je i změna exekučního řádu. Kvůli neplacení výživného by nově neplatící rodič mohl přijít nejen o řidičský průkaz, ale třeba i o zbrojní průkaz nebo oprávnění spojená s provozem sportovních létacích zařízení či průkaz vůdce plavidla.



„Toto opatření navazuje na úspěšně uplatňovanou možnost pozastavení řidičského oprávnění, která prokazatelně přispěla ke zvýšení vymahatelnosti výživného,“ vysvětlil Bačkovský.

Změny se promítnou i do insolvenčního zákona. Uplatňovat se budou v případě, že se neplatící rodič dostane do osobního bankrotu. Postoupené pohledávky na výživné by měly mít v takovém insolvenčním řízení přednostní postavení, stejně jako při exekuci, což by mělo přinést vyšší pravděpodobnost, že budou celé splaceny.

Pohledávky na výživném by mělo být podle návrhu možno postoupit na třetí subjekt. Úprava má za cíl eliminovat případy neplatičů výživného, kteří neplnění této své povinnosti zdůvodňují osobní záští vůči druhému rodiči. Výživné by tak mohli posílat třeba jinému příbuznému dítěte. Pohledávky bude také možno prodat firmě, jež se zabývá vymáháním nezaplacených dluhů.

S případnou účinností novely ministerstvo počítá k lednu 2020.