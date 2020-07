Senátoři nevědí, zda má kandidát ODS na šéfa Úřadu pro ochranu osobních údajů požadovanou praxi

Volební komise Senátu dnes jednohlasně vyzvala senátora Martina Červíčka, který na funkci předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) navrhnul Jiřího Kauckého, aby do 3. srpna dalšími podklady doložil, že tento kandidát splňuje zákonem požadovanou praxi, potvrdil v úterý večer webu Lidovky.cz šéf volební komise Senátu Jindřich Větrovský (za ANO).

Volba nástupce současné předsedkyně ÚOOÚ Ivany Janů, jež se na začátku léta rozhodla svůj pětiletý mandát neobhajovat, se tak oproti původnímu plánu neuskuteční tento týden, ale až v srpnu.



„O usnesení volební komise jsem ještě dnes informoval předsedu Senátu. Předpokládám, že organizační výbor Senátu volbu nového předsedy ÚOOÚ vyřadí z červencové schůze Senátu a navrhne ji zařadit na schůzi, která začne 12. srpna,“ dodal Větrovský. Informaci v úterý odpoledne jako první zveřejnil Deník N.

Doložením dalších materiálu bude třeba ověřit, zda je Jiří Kaucký, jehož do čela ÚOOÚ na doporučení poslance Marka Bendy (ODS) navrhnul senátor Martin Červíček (ODS), za předsedu úřadu vůbec volitelný. Vedle vysokoškolského vzdělání právního (Kaucký je právník – pozn. red.) nebo IT směru totiž zákon o zpracování osobních údajů z loňského roku po kandidátovi na předsedu ÚOOÚ vyžaduje též nejméně pětiletou praxi v agendě ochrany osobních údajů či lidských práv.

V Kauckého životopise však praxe zaměřená úzce aspoň na jednu z těchto dvou zákonem požadovaných oblastí schází. Na tuto skutečnost upozornily LN jako první již na začátku července. Podle zjištění LN na tentýž problém senátory v posledních dnech upozorňují i různé nevládní organizace.

Kauckého odborná praxe je po celý jeho profesní život spojena s ministerstvem vnitra (MV), kam nastoupil koncem devadesátých let, jakmile dokončil studia na pražské právnické fakultě. Kaucký na vnitru prošel několika funkcemi. Vždy se převážně věnoval legislativě. Do konce loňského roku byla jeho pracovní náplní personální práce. Posledních pět let byl totiž státním tajemníkem MV. Nyní v resortu vede správní odbor.

Dotaz LN, čím senátorům doložil splnění své volitelnosti, ponechal Kaucký bez odpovědi. „Považuji nejen za slušné, ale přímo za nezbytné, abych se svými konkrétními představami dalšího rozvoje ÚOOÚ seznámil nejprve senátory a teprve pak sdělovací prostředky. Totéž se týká i mé kompetence ve smyslu zákona,“ odepsal LN na začátku července.

Kauckého praxe je prý příliš obecná

Senátor Červíček, jenž Kauckého do čela ÚOOÚ nominoval, spatřuje splnění zákonem požadované praxe kromě jiného v tom, že Kaucký je členem vládního výboru pro zdravotně postižené, rady vlády pro seniory nebo rovnost pohlaví a též etické komise pro ocenění odbojářů a odpůrců komunismu. Taková praxe je však v porovnání s tou, kterou po adeptech na funkci předsedy ÚOOÚ požaduje zákon, příliš obecná.

To všechno vedlo volební komisi Senátu podle jejího předsedy Jaroslava Větrovského k tomu, nechat si od legislativního odboru Senátu zpracovat stanovisko, zda Kaucký podmínku volitelnosti do čela ÚOOÚ splňuje. „Jednoznačné odpovědi jsme se však v tomto stanovisku nedočkali. Jeho závěr je ten, že si splnění této podmínky máme posoudit sami,“ řekl v úterý večer Větrovský webu Lidovky.cz.

S Kauckým se o místo v čele ÚOOÚ utká jeho místopředseda Josef Prokeš. „Je to odborník na svém místě. Věřím, že získá většinovou podporu,“ uvedl k tomu pro web Lidovky.cz senátor Michael Canov (Starostové za Liberecký kraj), který jej nominoval. Prokeš je od loňského roku místopředsedou ÚOOÚ, kde v různých funkcích pracuje už 18 let.

Prokešova kandidáta Kauckého by kromě ODS měli podpořit i lidovečtí senátoři. „Volba bude tajná, naši podporu ale nejspíš získá,“ řekl pro Lidovky.cz jejich předseda Petr Šilar. Podle pět let staré politické dohody podpoří senátoři za KDU-ČSL kandidáta ODS, jelikož ta v roce 2015 pomohla lidovcům do čela ÚOOÚ prosadit Ivanu Janů. Kaucký by tak mohl počítat nejméně s 33 hlasy z 81. Tuto nepsanou dohodu mezi ODS a KDU-ČSL však senátor Canov, jenž do čela úřadu navrhuje Prokeše, kritizuje: „To není žádný gentleman agreement. To je negentleman agreement. Vždyť ÚOOÚ je nezávislý úřad.“

Ačkoli je výběr nového předsedy plně v kompetenci senátorů, angažuje se v něm, stejně jako před pěti lety, velmi aktivně poslanec Marek Benda (ODS). „Ochranou osobních údajů se zabývám dlouhodobě. Pokládám ji za důležité pravicové téma. Senátorům za ODS jsem doporučil nominovat Jiřího Kauckého,“ sdělil Benda LN na počátku července. Senátoři ODS na Bendovo doporučení dali a výsledkem je právě Kauckého nominace.

„Pro Jiřího Kauckého rozhodla nezpochybnitelná odbornost v legislativní oblasti v průběhu více než dvacetileté praxe ve státní službě. Během své předchozí profesní kariéry jsem měl opakovaně možnost přesvědčit se o jeho kompetentnosti,“ odepsal LN na počátku měsíce Červíček, mezi lety 2012 až 2014 policejní prezident.

Na své zákulisní roli nevidí poslanec Benda nic špatného. „Do senátorského klubu ODS chodím pravidelně. S našimi senátory konzultuji zákony i další věci v jejich kompetenci. Bavili jsme se i o nominaci na šéfa ÚOOÚ. Podílel jsem se již na vyhledání současné předsedkyně Janů, a tak jsem se zajímal i nyní,“ odpověděl LN.

Rodina poslance Bendy má však k úřadu úzkou osobní vazbu. Bendova matka Kamila byla mezi lety 2003 až 2013 inspektorkou ÚOOÚ. Působila tedy v exponované kontrolní roli, kterou však zákon o zpracování osobních údajů z loňského roku do budoucna utlumuje. Nyní je řadovou členkou rozkladové komise úřadu.