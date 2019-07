Šmejdi a obchod s dluhopisy. Před jejich nákupem si ověřte bonitu emitenta

PRAHA Investoři by si měli bonitu emitenta prověřit v obchodním rejstříku, webové platformy za ni neručí.

Poslední roky zažily rozkvět internetových platforem, které nabízejí vydávání korporátních dluhopisů. Zejména malé a střední firmy se jejich prostřednictvím snaží získat finanční zdroje pro chod či rozšíření podniku. Malí investoři z řad veřejnosti pak v dluhopisech vidí příležitost přijít si na slušné peníze.



Avizovaný výnos je často štědrý – kolem šesti až deseti procent, jde tak spíš o rizikovou střednědobou investici na tři až pět let. Problémy však začínají, když se emitent dluhopisů dostane do finančních problémů a investorům nevyplatí nejen sjednanou částku, ale nemá třeba ani na splacení jistiny. Rozhořčení investoři se pak často obracejí na provozovatele serveru, který emise firmy nabízel. Ten jim ale moc nepomůže, protože smlouvu mají investoři uzavřenou přímo s emitentem.

Nejde totiž nijak zajistit, aby mohly dluhopisy nabízet je ty firmy, které budou schopny své závazky v budoucnu plnit. Zákon o dluhopisech nijak neomezuje okruh osob, které mohou emitovat dluhopisy. „Každý potenciální investor by tak měl prověřit bonitu emitenta a důkladně zvážit riziko, zda bude schopen své závazky splatit,“ doporučila Denisa Všetíčková z odboru komunikace České národní banky (ČNB).

Riziko nese investor sám

Vědoma stále častěji se objevujících problémů v této oblasti vydala ČNB nezávazné stanovisko k provozování internetových platforem pro nabízení emisí dluhopisů, které se snaží investory nabádat k větší opatrnosti. „Povaha některých nabídek může u potenciálních zájemců vyvolat dojem, že dluhopisy mohou být alternativou spořicím účtům a nikoliv, že se jedná o investiční nástroje, s nimiž jsou vždy spojena určitá rizika,“ stojí například v dokumentu.

Mnozí investoři přesto předpokládají, že nebonitní dluhopisy by provozovatel serveru do nabídky vůbec neumístil. Na to ale úplně spoléhat nelze.

„Samozřejmostí je prověření ekonomické kondice, majetku firmy, vlastníků apod. Naše prověřování však neslouží klientům, kteří se na základě emise rozhodnou dluhopisy nakoupit. Jde pouze o naše interní hodnocení, které nikomu nesdělujeme, slouží ke snížení našeho reputačního rizika. Investor si musí svá rizika vyhodnotit sám,“ vysvětlil LN Ondřej Marek, jednatel společnosti Centrum Dluhopisů. Ta provozuje server Dluhopisy.cz, jednu z největší takto specializovaných platforem.

Podle jejich statistik návštěvnosti webu potenciální investoři nečastěji zaškrtnou dluhopisy s „největším rizikem“ a pak mezi nimi vybírají. Jednotlivé investice jsou poté v řádech nižších statisíců korun.

Server Dluhopisy.cz dosud inzeroval 95 emisí. Marek přiznal, že v 15 případech šlo o problematické emitenty. „Jedná se prakticky o pět až šest osob, které vydaly více emisí. V těchto případech se naštěstí celkem úspěšně jeví vyšetřování policie,“ uvedl Marek s tím, že na některé emitenty míří trestní oznámení.

Když se provozovatelé platformy dozví, že emitent neplatí, snaží se jej nejprve sami kontaktovat a sjednat nápravu. „Většina takových emitentů má ale dojem, že se s námi vůbec nemusí bavit. Jejich inzerce skončila, tak je máme nechat být,“ konstatoval Marek.

Žaloba? Výsledek je nejistý

Pro dluhopisy nakoupené po internetu nebo po telefonu platí stejně jako pro jiné takto nakoupené zboží zákonná lhůta 14 dnů, po kterou může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Když se ale problém objeví později, obvykle už to tak snadno nejde.

„Investorovi pak nezbývá, než se bránit soudně, což ale může být nákladná a letitá anabáze s nejistým výsledkem. Lze dát také podnět České národní bance nebo trestní oznámení, pokud má investor podezření například na podvod. Peníze to ale obvykle investorovi nevrátí,“ varuje advokát Patrik Koželuha z advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Podle něj neexistuje univerzální „záchranné“ ustanovení, které by měla smlouva s emitentem obsahovat.

„Žádné ustanovení bohužel investora neochrání před platební neschopností, proto lze doporučit jedině prevenci. Rizikovost dluhopisů je přitom přímo vázána na bonitu emitenta,“ říká Koželuha. „Je třeba si dávat pozor na nově založené firmy nebo takové, jež vykazují v účetních závěrkách dlouhodobě ztráty či dokonce účetní závěrky vůbec nezveřejňují,“ dodal právník a doporučuje zejména kontrolu emitenta v bezplatně dostupném obchodním rejstříku.

Tajemný dluhopisový server

Vedle serverů, které nabízejí prodej dluhopisů, existují i ty, jež od některých investic odrazují jako třeba server Rizikovedluhopisy.cz. „Naším cílem je ochrana spotřebitelů, kteří se stávají oběťmi finančních šmejdů, kultivace trhu s korporátními investicemi a eliminace pochybných praktik při nabízení firemních dluhopisů,“ uvedla cíle projektu PR konzultantka Eliška Skřivanová.

Server pak konkrétně označuje společnosti, u kterých nemají spotřebitelé dluhopisy nakupovat. To se však nelíbí právě provozovatelům portálu Dluhopisy.cz. „Portál Rizikovedluhopisy.cz se tváří jako spotřebitelsko-poradenský, ale jediné co dělá, je negativní PR dluhopisovému trhu,“ uvedl Marek, který se pozastavuje nad anonymitou uskupení, které tento poradenský server provozuje.

Jediným kontaktem na serveru je totiž právě Skřivanová. Podle veřejně dostupných informací je doména serveru registrována v Hongkongu.

Skřivanová LN bez větších podrobností sdělila, že server je financován ze soukromých zdrojů. „Vydavatelem našeho spotřebitelského serveru je zahraniční investor. Bližší detaily zainteresovaných osob není potřeba uvádět,“ tvrdí.